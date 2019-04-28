Westdeutsche Allgemeine Zeitung Оригинал

WAZ: потенциальный лидер Европы допустил улучшение отношений с Россией, но не в обход принципов ЕС

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Европейскому союзу и России необходимо нормализовать отношения, заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung кандидат на пост главы Еврокомиссии. Манфред Вебер подчеркнул, что лично ему важно, чтобы отношения улучшились. И тем не менее немецкий политик дал отчётливо понять, что на посту председателя он будет выстраивать политику, руководствуясь исключительно принципами ЕС.
WAZ: потенциальный лидер Европы допустил улучшение отношений с Россией, но не в обход принципов ЕС
Reuters

Несмотря на недавние обещания заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток — 2», основной кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы Еврокомиссии всё же выступает за улучшение отношений с Россией. Об этом Манфред Вебер заявил в интервью немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Мне важно, чтобы отношения улучшились. Но это сложно. Мы имеем дело с довольно агрессивными действиями российского руководства по отношению к Европейскому союзу. Первым делом (на посту председателя Еврокомиссии. — ИноТВ) я скажу господину Путину, что мы будем выстраивать политику, исходя из наших принципов», — пообещал Вебер.

Кандидат на пост главы Европейской комиссии не стал скрывать и то, что он скажет президенту США Дональду Трампу во время их первой встречи.

«Европа и Соединённые Штаты — друзья и партнёры. И тем не менее мы ожидаем уважения и сотрудничества на равных. И мы не позволим США нас шантажировать. Именно это я и сказал бы президенту Трампу», — заверил Вебер.

Что же касается «Северного потока — 2», то немецкий политик признал, что его позиция по этому вопросу «не отвечает интересам всей Европы».

«Я понимаю, что тема очень острая — надёжность поставок или зависимость. Европейцы должны обсудить энергообеспечение ЕС все вместе по-партнёрски и затем принять по возможности общее решение. Нам нужно пойти по общеевропейскому пути в важных вопросах инфраструктуры», — подчеркнул Манфред Вебер.

Ну и наконец, основного кандидата Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы Еврокомиссии удивило то, что его обещания заблокировать «Северный поток — 2» резко раскритиковали в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Меня удивило обилие критики со стороны СДПГ. Впрочем, за проектом «Северный поток — 2» стоит не кто иной, как Герхард Шрёдер. Бывший канцлер-социал-демократ в качестве главного лоббиста «Газпрома» — это, конечно, нечто особенное», — констатировал Манфред Вебер.

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Westdeutsche Allgemeine Zeitung Германия Европа
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