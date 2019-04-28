WAZ: потенциальный лидер Европы допустил улучшение отношений с Россией, но не в обход принципов ЕС

Европейскому союзу и России необходимо нормализовать отношения, заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung кандидат на пост главы Еврокомиссии. Манфред Вебер подчеркнул, что лично ему важно, чтобы отношения улучшились. И тем не менее немецкий политик дал отчётливо понять, что на посту председателя он будет выстраивать политику, руководствуясь исключительно принципами ЕС.
«Мне важно, чтобы отношения улучшились. Но это сложно. Мы имеем дело с довольно агрессивными действиями российского руководства по отношению к Европейскому союзу. Первым делом (на посту председателя Еврокомиссии. — ИноТВ) я скажу господину Путину, что мы будем выстраивать политику, исходя из наших принципов», — пообещал Вебер.
Кандидат на пост главы Европейской комиссии не стал скрывать и то, что он скажет президенту США Дональду Трампу во время их первой встречи.
«Европа и Соединённые Штаты — друзья и партнёры. И тем не менее мы ожидаем уважения и сотрудничества на равных. И мы не позволим США нас шантажировать. Именно это я и сказал бы президенту Трампу», — заверил Вебер.
Что же касается «Северного потока — 2», то немецкий политик признал, что его позиция по этому вопросу «не отвечает интересам всей Европы».
«Я понимаю, что тема очень острая — надёжность поставок или зависимость. Европейцы должны обсудить энергообеспечение ЕС все вместе по-партнёрски и затем принять по возможности общее решение. Нам нужно пойти по общеевропейскому пути в важных вопросах инфраструктуры», — подчеркнул Манфред Вебер.
Ну и наконец, основного кандидата Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы Еврокомиссии удивило то, что его обещания заблокировать «Северный поток — 2» резко раскритиковали в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
«Меня удивило обилие критики со стороны СДПГ. Впрочем, за проектом «Северный поток — 2» стоит не кто иной, как Герхард Шрёдер. Бывший канцлер-социал-демократ в качестве главного лоббиста «Газпрома» — это, конечно, нечто особенное», — констатировал Манфред Вебер.
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