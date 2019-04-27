Немецкий политик — противникам «Северного потока — 2»: мы не должны играть с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг резко раскритиковала непримиримую позицию по «Северному потоку — 2» кандидата на пост главы Еврокомиссии, сообщает ZDF. На днях, напоминает телеканал, Манфред Вебер заявил, что проект газопровода не в интересах ЕС и что на посту председателя он сделает всё возможное, чтобы заблокировать его строительство.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг резко раскритиковала «непримиримую позицию» кандидата на пост главы Европейской комиссии Манфреда Вебера по «Северному потоку — 2», сообщает ZDF.

На днях, напоминает немецкий телеканал, Вебер заявил, что проект российского газопровода не в интересах ЕС и что на посту председателя Еврокомиссии он сделает всё возможное, чтобы заблокировать строительство «Северного потока — 2».

По словам же Мануэлы Швезиг, действия Вебера против российского газопровода попросту «безответственны с точки зрения энергетической политики».

Федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания заинтересована в том же, что и остальная Германия, а именно — в надёжном энергообеспечении, подчеркнула Швезиг в интервью ZDF.

«К 2038 году мы хотим полностью отказаться от атомной энергии, бурого и каменного угля. Мы должны перейти на другие виды энергии, в первую очередь на экологически чистые источники энергии, — отметила премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании. — В этом случае нам необходимо газовое обеспечение в качестве временного решения. Мы не должны здесь играть с будущим нашей страны».

Мануэла Швезиг также обратила внимание на то, что в качестве основного немецкого кандидата от Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер представляет интересы всей Германии.

«Поэтому я нахожу очень странным то, что через какую-то польскую газету он уведомляет нас тут в Германии о том, что он против проекта, который ФРГ поддерживает вот уже на протяжении многих лет», — выразила своё недоумение глава правительства немецкой федеральной земли.

Понять же, чем объясняется подобное поведение Манфреда Вебера, по мнению Мануэлы Швезиг, не так уж и сложно.

«Это предвыборная уловка в ходе охоты за голосами избирателей в других странах, и всё это в ущерб нашей собственной стране», — констатировала премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.