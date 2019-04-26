Bild: конгресс США в шоке — посол Германии встала на защиту «Северного потока — 2»

Посол ФРГ в Соединённых Штатах Эмили Хабер «агитирует за путинский трубопровод», пишет Bild. В частности, немецкий дипломат призвала конгрессменов США не угрожать российским компаниям санкциями и не мешать строительству «Северного потока», отмечает таблоид.

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер «агитирует за путинский трубопровод», пишет Bild.

Как стало известно немецкому таблоиду, ещё в марте этого года Хабер разослала сразу нескольким конгрессменам США письма, в которых она высказалась против ужесточения санкционной политики в отношении России и призвала больше не угрожать санкциями двум российским компаниям: «Новатэк» и «Газпром», — принимающим участие в проектах на территории ФРГ.

Судя по всему, считает издание, высокопоставленный немецкий дипломат обращалась к конгрессу США от лица всего федерального правительства Германии.

«Мы обеспокоены тем, что в настоящее время конгресс планирует ввести новые санкции против России в энергетической сфере», — цитирует Bild посла ФРГ в Соединённых Штатах.

В результате, по словам Эмили Хабер, от этих штрафных мер может «пострадать энергетическая безопасность Европы». Для обеспечения же благосостояния Германии и всего Европейского союза необходимы «как СПГ, так и российский трубопроводный газ».

В письмах немецкий дипломат также подчеркнула, что Германия хочет иметь право голоса в процессе принятия решения о введении новых санкций против Москвы.

«Наши страны должны тесно сотрудничать, когда речь идёт о возможном введении санкций против Российской Федерации в энергетической сфере», — констатировала посол Германии в Соединённых Штатах.

Кроме того, Эмили Хабер назвала «контрпродуктивными» любые новые меры Вашингтона против строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

«Любые дополнительные меры со стороны США против этого проекта будут контрпродуктивными и подорвут единство Европы в сложном вопросе политики энергетической безопасности», — выразила уверенность немецкий дипломат.

В свою очередь, как утверждает Bild, в интервью один сотрудник конгресса США заверил журналиста немецкого таблоида, что конгрессмены якобы «шокированы» письмами посла Германии, в которых та «однозначно встаёт на сторону России».