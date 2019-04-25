Junge Welt: противодействие Дании повышает себестоимость «Северного потока — 2»

Дания уже не первый год затягивает с выдачей разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2», и даже изменение маршрута пока не принесло позитивных результатов, пишет Junge Welt. Эти проволочки и коррективы повышают затраты на реализацию проекта. Кроме того, из-за задержек России придётся согласовывать больший объём транзита газа через Украину, что сократит нагрузку и рентабельность трубопровода, отмечается в статье.

По всей видимости, прокладка газопровода «Северный поток — 2» не будет завершена в этом году из-за нового поворота в споре между компанией-оператором и правительством Дании, пишет Junge Welt.

Оператор подтвердил, что датским регулирующим органам был направлен запрос для получения разрешения на прокладку по новому маршруту, который уже не проходит параллельно с первыми двумя уже введёнными в эксплуатацию нитками «Северного потока» к юго-востоку от датского острова Борнхольм. Согласно новому проекту, «Северный поток — 2» теперь обойдёт остров с северо-запада, ближе к побережью Швеции. И это напрямую отразится не только на сроках строительства, но и на стоимости, отмечает автор.



Основное различие между маршрутами — правовой статус морских вод, поясняется в статье. Первоначальный маршрут к юго-востоку от Борнхольма проходил непосредственно через территориальные воды Дании, которая была вправе отказать в выдаче разрешения на прокладку этого участка «Северного потока — 2», напоминает автор.

В то время как к северу и западу от острова находится «исключительная экономическая зона» Дании, и она уже не имеет полномочий отказаться выдавать разрешение. Копенгаген может лишь максимально оттягивать сроки, констатирует Junge Welt — что, по всей видимости, сейчас и происходит. А ещё дальше на юго-восток проходит граница с экономической зоной Польши, где вряд ли стоит ждать какой-то поддержки в реализации российского проекта.



Дания затягивала с выдачей разрешения ещё в случае первого варианта маршрута, напоминает автор: соответствующее заявление было подано ещё в 2017 году, однако ответ до сих пор так и не был получен. И то, что за этим стоят именно политические мотивы, не является тайной, говорится в статье. США и ряд настроенных против этого проекта стран Восточной Европы выступили против, и в итоге датский парламент издал специальный закон. Согласно этому правовому акту Министерство иностранных дел Дании (не имеющее в целом отношения к реализации подобных экономических проектов) теперь наделили полномочиями выступить «из соображений безопасности» с возражениями против разрешения, в котором по международному морскому праву не может быть отказано, пишет Junge Welt.



После изменения маршрута, который теперь проходит через «исключительную экономическую зону», датское ведомство способно затормозить реализацию проекта посредством «кропотливой проверки», и это также повлияет на себестоимость, поясняется в статье. Датским законом предусмотрены следующие сроки: до шести месяцев — для проверки «экологической безопасности», плюс ещё шесть месяцев — на общую проверку всех предложенных вариантов. В результате строительные работы на некоторое время будут заморожены, если вообще не придётся снова доставать части уже проложенных труб и прокладывать их заново, прогнозирует Junge Welt.



Всё это будет связано с дополнительными расходами, подчёркивается в статье. Официально оператор называл ранее расходы на строительство в размере около €9 млрд, однако скептически настроенные эксперты уже давно называют «более реалистичной» цифру порядка 15 млрд. Это повлияет и на рентабельность трубопровода, отмечает автор. В итоге для российской стороны и её партнёров в Западной Европе неминуемо повысится стоимость идущего по трубе газа — а разница в цене между экспортируемым из России газом и более дорогим сланцевым газом, поставки которого в Европу США пытаются «продавить», напротив, сократится, пишет Junge Welt.



По мнению ряда российских источников, Дания всё же рано или поздно выдаст разрешение. «Вероятно, Копенгаген хочет не допустить, чтобы новый трубопровод был готов до того, как Россия согласует с Украиной объём будущего транзита газа», — полагает автор. В свою очередь, Берлин ранее также обещал Киеву, что Украина по-прежнему останется транзитной страной для поставок газа, в качестве некоторого «утешения» за то, что «Северный поток — 2» всё же будет построен, говорится в статье: «Заметно, что в последние годы ничего не было слышно о немецком влиянии на Данию. Вероятно, Берлину, перед которым стоит геополитическая цель поддержания Украины, очень удобно прятаться за Копенгагеном».



Тем временем Совет Европы окончательно принял недавно спорную газовую директиву, которая предоставляет ЕС большие возможности для влияния на сырьевые трубопроводы из третьих стран — в том числе это касается и России, поясняет автор. Ранее в ходе «многолетней борьбы» Германия смогла добиться соглашения о том, что государство, на территории которого поставляемое сырье впервые поступает на рынок, самостоятельно несёт ответственность за выстраивание торговых отношений и гарантию поставок, благодаря чему могла заниматься ведением переговоров с «Газпромом», напоминает Junge Welt.



Но теперь, согласно новой директиве, её также обязали вести эти переговоры в соответствии с правом ЕС, подчёркивается в статье. Берлин долгое время утверждал, что обсуждать совместный с Россией проект «Северный поток — 2» вообще уже «не актуально» — поскольку разрешение ранее было выдано, строительство газопровода уже ведётся, а новая директива к данному проекту неприменима. «Однако в начале года он всё-таки сдался — вероятно, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон на решающем голосовании в Совете в феврале не смог нанести удар с тыла», — отмечается в статье.



Пока реализация проекта сталкивается с препятствиями, а у России нет готовых альтернативных трубопроводов, она будет вынуждена согласовывать больший объём транзита газа через Украину, к чему активно стремится Киев — однако это сократит нагрузку и рентабельность трубопровода. Либо ей придётся отказаться на неопределённое время от части своих доходов, получаемых за счёт газового экспорта, полагает автор.

По его мнению, даже если бы Москва решилась на это пойти, это было бы крайне рискованно, поскольку её дальнейшие планы оказались бы в полной зависимости от политически обусловленных решений датских регулирующих органов. Учитывая стремление Копенгагена затянуть процесс, это вполне может поставить под угрозу репутацию России как «надёжного поставщика» на европейском газовом рынке, заключает Junge Welt.