Zeit: потенциальный глава Еврокомиссии обещает сделать всё, чтобы остановить «Северный поток — 2»
Основной кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер высказался против строительства «Северного потока — 2» и намерен помешать прокладке газопровода, сообщает немецкая газета Die Zeit.
«Я против этого проекта. Он не в интересах ЕС», — заявил политик немецкой партии ХСС польской газете Polska Times.
Как сообщает Die Zeit, Вебер принадлежит к сильнейшей на данный момент фракции в Европарламенте, и после европейских выборов ему приписывают хорошие шансы занять пост председателя Европейской комиссии. На выборах он выступает в качестве общего основного кандидата партий ХДС и ХСС.
«Как глава Еврокомиссии я использую все возможные правовые средства, чтобы воспрепятствовать «Северному потоку — 2», — подчеркнул Манфред Вебер.
Ещё в марте он давал интервью польскому изданию Newsweek, в котором заявил, что «категорически» отвергает проект российско-немецкого газопровода, напоминает Die Zeit.
Тем самым Вебер выступает вразрез с позицией правительства Германии, которое отстаивает газопровод через Балтийское море и утверждает, что «Северный поток — 2» станет вкладом в обеспечение надёжности газоснабжения. Когда польские журналисты указали ему на расхождение его курса с позицией немецкого правительства, Вебер отметил: «Я не немецкий кандидат на пост главы Еврокомиссии, а кандидат ЕНП».
Поскольку газопровод обходит такие страны транзита, как Польша или Украина, в этих государствах сопротивление проекту особенно велико, пишет немецкая газета. Франция и США тоже выступают против «Северного потока — 2» из опасений слишком большой зависимости европейцев от России. Кроме того, Вашингтон хочет сам экспортировать в Европу свой сжиженный газ.
«Северный поток — 2» — это второй газопровод между Россией и Германией, проходящий через Балтийское море. За ним стоит российский государственный концерн «Газпром», который берёт на себя половину запланированных общих расходов на сумму €9,5 млрд. Другая половина финансируется пятью европейскими энергетическими предприятиями, в число которых входят дочерняя компания BASF — Wintershall, а также австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и французская Engie, сообщает Die Zeit.
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