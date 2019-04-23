Zeit: потенциальный глава Еврокомиссии обещает сделать всё, чтобы остановить «Северный поток — 2»

Политик Европейской народной партии Манфред Вебер выступает категорически против «Северного потока — 2», сообщает немецкая газета Die Zeit. По мнению основного кандидата ЕНП на пост главы Еврокомиссии, этот газопровод не в интересах ЕС, поэтому Вебер намерен использовать все возможные правовые средства, чтобы воспрепятствовать его реализации.

Основной кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер высказался против строительства «Северного потока — 2» и намерен помешать прокладке газопровода, сообщает немецкая газета Die Zeit.

«Я против этого проекта. Он не в интересах ЕС», — заявил политик немецкой партии ХСС польской газете Polska Times.

Как сообщает Die Zeit, Вебер принадлежит к сильнейшей на данный момент фракции в Европарламенте, и после европейских выборов ему приписывают хорошие шансы занять пост председателя Европейской комиссии. На выборах он выступает в качестве общего основного кандидата партий ХДС и ХСС.

«Как глава Еврокомиссии я использую все возможные правовые средства, чтобы воспрепятствовать «Северному потоку — 2», — подчеркнул Манфред Вебер.

Ещё в марте он давал интервью польскому изданию Newsweek, в котором заявил, что «категорически» отвергает проект российско-немецкого газопровода, напоминает Die Zeit.

Тем самым Вебер выступает вразрез с позицией правительства Германии, которое отстаивает газопровод через Балтийское море и утверждает, что «Северный поток — 2» станет вкладом в обеспечение надёжности газоснабжения. Когда польские журналисты указали ему на расхождение его курса с позицией немецкого правительства, Вебер отметил: «Я не немецкий кандидат на пост главы Еврокомиссии, а кандидат ЕНП».

Поскольку газопровод обходит такие страны транзита, как Польша или Украина, в этих государствах сопротивление проекту особенно велико, пишет немецкая газета. Франция и США тоже выступают против «Северного потока — 2» из опасений слишком большой зависимости европейцев от России. Кроме того, Вашингтон хочет сам экспортировать в Европу свой сжиженный газ.

«Северный поток — 2» — это второй газопровод между Россией и Германией, проходящий через Балтийское море. За ним стоит российский государственный концерн «Газпром», который берёт на себя половину запланированных общих расходов на сумму €9,5 млрд. Другая половина финансируется пятью европейскими энергетическими предприятиями, в число которых входят дочерняя компания BASF — Wintershall, а также австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и французская Engie, сообщает Die Zeit.