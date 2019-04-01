NZZ объяснила, почему американский СПГ не освободит Европу от российского газа

Российские газопроводы в Балтийском море уже давно являются «бельмом на глазу» Вашингтона, пишет Neue Zürcher Zeitung. Главным оружием США в данном вопросе является их сжиженный газ, который они намерены поставлять в Европу. Однако, как отмечает издание, сделать это будет трудно: российский газ выгоднее, кроме того, «Газпром» в состоянии выдавить СПГ с европейского рынка посредством ценовых войн. Кроме того, европейских терминалов по приёму СПГ не хватит, чтобы покрыть даже половины всего спроса Европы.

Энергетическая политика и прокладка газопроводов всегда были больше, чем просто коммерческим предприятием, пишет Neue Zürcher Zeitung. В своё время, несмотря на все противоречия, СССР бесперебойно поставлял газ западным странам. Как считает издание, это было попыткой Москвы поставить союзников США в зависимость от себя.

Газопровод «Северный поток — 2», который должен будет напрямую поставлять российский газ в Германию, стал яблоком раздора между Берлином и многими странами Европы — в первую очередь теми, которые главным образом зависят от поставок газа. Кроме того, проект вбил клин между Германией и США. Дональд Трамп не раз заявлял, что, участвуя в создании «Северного потока — 2», ФРГ «плывёт в российские сети».

При этом, отмечает Neue Zürcher Zeitung, у американцев есть и коммерческий интерес: они хотят поставлять в Европу свой сжиженный газ.

Как пишет издание, противники «Северного потока» считают, что у этого проекта есть очевидная цель: экономическое и политическое ослабление Украины. На данный момент половина всего российского газа, идущего в Европу, проходит через Украину, получающую доход от транзита. Киев хочет воспрепятствовать строительству «Северного потока — 2» и требует от Москвы гарантированного транзита минимум 40 млрд кубометров газа в год. «Газпром» же, в свою очередь, намеревается использовать украинские мощности лишь в качестве резерва на периоды высокого спроса.

В планы России всё ещё могут вмешаться США, пишет Neue Zürcher Zeitung. Для Вашингтона газопроводы в Балтийском море уже давно являются бельмом на глазу: обвинения России в использовании энергии в качестве внешнеполитического оружия были озвучены ещё предыдущими американскими администрациями.

Издание напоминает, что Вашингтон уже угрожал проекту санкциями и создал для них правовую основу. Западные банки опасаются инвестировать в проект: «Газпром» остаётся его единственным собственником. Однако главным оружием США являются не санкции, а сжиженный газ, который они экспортируют с 2016 года. На конец 2017 года в Европе насчитывалось 24 терминала СПГ, в Турции — ещё 4: таким образом, с помощью СПГ можно покрыть менее половины всего европейского спроса. Среди крупных стран ЕС исключением является Германия, где по сей день нет ни одного терминала СПГ. Берлин обещал начать постройку 4 таких терминалов, однако окончательное решение будет не за правительством, а за частными фирмами. Издание отмечает, что в случае с СПГ, многое зависит от рыночных раскладов: сейчас ввиду низких цен на СПГ в Азии европейский рынок является привлекательнее, однако всё может вновь поменяться.

Самой большой проблемой СПГ является цена. «Российский газ выгоднее, чем американский СПГ», — приводит издание слова Ричарда Холтума из компании Trafigura. По его словам, сжиженный газ поставляется на европейский рынок только в том случае, когда цены на него снижаются в Азии. Кроме того, отмечает Neue Zürcher Zeitung, не так давно возникала дискуссия по поводу того, начнёт ли «Газпром» ценовую войну, чтобы выдавить СПГ с рынка. Сейчас из-за возросшего спроса в Европе это обсуждение отошло на второй план, однако многие сходятся во мнении, что российский концерн способен на такой шаг, учитывая, что его собственные производственные затраты невелики.

Издание пишет, что на возросшее предложение со стороны США «Газпром» отвечает более выгодными условиями для Европы. Кроме того, американскому СПГ приходится конкурировать не только с российским газом, поставляющимся по трубам, но и с СПГ из Катара, Нигерии, Алжира и, опять же, России. Ещё один важный аспект — повышенные закупки СПГ, в свою очередь, ударят по транзитному статусу Украины.