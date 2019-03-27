Der Tagesspiegel: «мы верим в газ» — глава немецкого GASAG вступился за «Северный поток — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» только сделает надёжнее энергоснабжение Германии, заявил в интервью Der Tagesspiegel глава немецкого энергетического концерна GASAG. «Мы верим в газ и газовую инфраструктуру как элемент успешного перехода на альтернативные источники энергии», — подчеркнул Герхард Хольтмайер.
Российский газопровод «Северный поток — 2» только сделает надёжнее энергоснабжение Германии, заявил в интервью газете Der Tagesspiegel глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер.
«У нас в Германии всегда было хорошо с диверсификацией поставок, — отметил Хольтмайер. — Когда газ приходит через Австрию и Италию или из Австрии, Италии, Норвегии, России и даже Африки, то это гарантирует нам привлекательные цены. Каждый новый газопровод делает энергоснабжение надёжнее, а цены стабильнее. Поэтому я приветствую строительство «Северного потока — 2».
Глава GASAG также подчеркнул важность голубого топлива для немецкой экономики и Германии в целом.
«Если мы хотим, чтобы наши общество и экономика были экологичными, то добиться этого возможно только при помощи газовой промышленности, — констатировал Герхард Хольтмайер. — Мы верим в газ и (газовую. — ИноТВ) инфраструктуру как элемент успешного перехода на альтернативные источники энергии».
По словам главы GASAG, газ «энергоэкономичен, недорог, безопасен для климата и имеется в больших объёмах».
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