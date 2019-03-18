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Standard: посол США в Австрии объяснил, чем для ЕС чреваты закупки газа только у Москвы

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Соединённые Штаты, как и сами европейцы, опасаются слишком большой энергетической зависимости Европы от Российской Федерации, заявил в интервью Der Standard посол США в Австрии Тревор Трейна. «В прошлом уже случалось, что Россия посреди зимы перекрывала газ и люди умирали», — подчеркнул американский дипломат.
Standard: посол США в Австрии объяснил, чем для ЕС чреваты закупки газа только у Москвы
Reuters

Для Европы просто бессмысленно закупать энергоресурсы только у Российской Федерации, заявил посол США в Австрии Тревор Трейна в интервью Der Standard, в котором также приняла участие австрийский министр экономики Маргарете Шрамбёк.

«Поэтому было бы неплохо диверсифицировать поставки энергоресурсов», — подчеркнул Тревор Трейна.

В дела же европейцев, по словам американского дипломата, Соединённые Штаты вмешиваются потому, что «оборона Европы — это дело Америки и США хотят, чтобы Европа была сильной и хорошо защищённой».

«Америка и Европа опасаются слишком большой энергетической зависимости. Особенно потому, что в прошлом уже случалось, что Россия посреди зимы перекрывала газ и люди умирали», — уточнил Тревор Трейна.

Посол США в Австрии также дал отчётливо понять, что Вашингтон «всегда может ввести санкции» против западных компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь, министр экономики Австрии Маргарете Шрамбёк признала, что «диверсификация — идея хорошая».

«И тем не менее мы всё равно однозначно поддерживаем «Северный поток — 2», — констатировала Шрамбёк. — Санкции же для нас принципиально не вариант».

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источник
Der Standard Австрия Европа
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