Standard: посол США в Австрии объяснил, чем для ЕС чреваты закупки газа только у Москвы

Соединённые Штаты, как и сами европейцы, опасаются слишком большой энергетической зависимости Европы от Российской Федерации, заявил в интервью Der Standard посол США в Австрии Тревор Трейна. «В прошлом уже случалось, что Россия посреди зимы перекрывала газ и люди умирали», — подчеркнул американский дипломат.
Для Европы просто бессмысленно закупать энергоресурсы только у Российской Федерации, заявил посол США в Австрии Тревор Трейна в интервью Der Standard, в котором также приняла участие австрийский министр экономики Маргарете Шрамбёк.
«Поэтому было бы неплохо диверсифицировать поставки энергоресурсов», — подчеркнул Тревор Трейна.
В дела же европейцев, по словам американского дипломата, Соединённые Штаты вмешиваются потому, что «оборона Европы — это дело Америки и США хотят, чтобы Европа была сильной и хорошо защищённой».
«Америка и Европа опасаются слишком большой энергетической зависимости. Особенно потому, что в прошлом уже случалось, что Россия посреди зимы перекрывала газ и люди умирали», — уточнил Тревор Трейна.
Посол США в Австрии также дал отчётливо понять, что Вашингтон «всегда может ввести санкции» против западных компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».
В свою очередь, министр экономики Австрии Маргарете Шрамбёк признала, что «диверсификация — идея хорошая».
«И тем не менее мы всё равно однозначно поддерживаем «Северный поток — 2», — констатировала Шрамбёк. — Санкции же для нас принципиально не вариант».
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