N-TV: кандидат в преемники Юнкера призывает к всемирному запрету одноразового пластика

Основной кандидат Европейской народной партии на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер считает необходимым ввести глобальный запрет на одноразовую пластиковую продукцию по всему миру. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, борьба с загрязнением морей пластиком станет одним из центральных пунктов его кампании, наряду с уменьшением бюрократии и безработицы среди молодёжи.

Трубочки и пластиковые стаканчики в ЕС перестанут поступать в продажу с 2021 года, но для того, чтобы сдержать загрязнение морей пластиковым мусором, этого недостаточно, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Основной кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер продвигает идею полного запрета одноразовой пластиковой продукции по всему миру. «Мы только что запретили одноразовый пластик в ЕС. Но этого недостаточно, — уверен политик. — Если мы не будем быстро и очень решительно противодействовать загрязнению морей пластиком по всему миру, следующее поколение столкнётся с огромными проблемами. Я предлагаю глобальный договор по запрету одноразовых пластмасс».

Помимо этого, в центре его программы на европейских выборах в мае находится борьба с бюрократией и безработицей среди молодёжи. Официально Вебер представит свою программу в Афинах во вторник, на открытии предвыборной кампании консервативного союза партий ЕС — Европейской народной партии.

Основное внимание планируется уделить борьбе с бюрократией — Вебер намерен упразднить тысячу избыточных законов и предписаний, а также проверить, необходимо ли число занятых в институтах ЕС. По его представлениям, в будущем ни один новый закон не должен приниматься без предварительной проверки европейским контролирующим ведомством на практическую необходимость.

Нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и его советник Эдмунд Штойбер запустили процесс изменения мышления в том, что касается уменьшения бюрократии, но этого мало, убеждён Вебер. По его мнению, граждане пока практически не могут этого почувствовать.

Также он собирается обратить внимание европейской политики на борьбу с безработицей среди молодёжи: «Нам в Германии нельзя оставаться равнодушными, когда югу континента грозит появление потерянного поколения».

На данный момент Вебер возглавляет фракцию ЕНП в Европарламенте. После выборов он хочет стать преемником Юнкера, который больше не выдвигает свою кандидатуру. Срок его пребывания на посту председателя Еврокомиссии истекает 31 октября, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.