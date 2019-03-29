ERR: Эстония переходит на посуду из бумаги и тростника из-за запрета пластика в ЕС

После того как Европейский парламент проголосовал за запрет одноразовой пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года, вопрос об альтернативных вариантах становится всё более актуальным. Этот закон формально ещё должен одобрить Совет стран ЕС, однако эстонские поставщики и предприятия общепита уже активно начинают внедрять более экологичную тару, передаёт ERR.

Европарламент одобрил закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика. Это касается как столовых приборов, так и ватных палочек для ушей. Все эти товары должны исчезнуть с прилавков магазинов уже к 2021 году. Готовы ли к такому повороту событий эстонские поставщики и предприятия общепита, выясняла наша съёмочная группа.

Одноразовая посуда из пластика уже давно стала привычной для использования во время пикников и на концертах. Но уже совсем скоро она станет «вне закона». Какая альтернатива у нас будет?

ПРИЙТ ПЫДЕР, директор по закупкам Pakendikeskus: В производстве одноразовой посуды сейчас активно используется бумага, картон. Скоро также добавятся трубочки из тростника, посуда из жмыха сахарного тростника, который разлагается в природе, и посуда из пальмовых листьев. Выбор большой, и продолжит расти в зависимости от потребления.

Прийт Пыдер также отметил, что уже с начала этого года спрос на одноразовую экопосуду существенно возрос. Уже сейчас многие магазины изучают рынок экологических товаров и меняют свой ассортимент в их пользу.

В магазинах Rimi, например, можно увидеть таблички, призывающие пользоваться многоразовыми пакетами. Также здесь уже сегодня можно купить готовую еду и упаковать в собственную тару.

КАТРИН БАТС, представитель Rimi: Мы решили проявить определённую смелость, и под руководством нашей материнской компании ICA планируем отказаться от пластиковой посуды уже в следующем году. В ближайшем будущем мы протестируем коробки из сахарного тростника в отделах кулинарии, так что этот переход может случиться и в этом году.

Не исключено, что пластиковая посуда в магазинах Эстонии начнёт исчезать раньше 2021 года, когда новый закон вступит в силу. А вот на массовых мероприятиях в Таллине одноразовой посуды больше не будет уже с 1 октября этого года. Какие нововведения ждут теперь любителей концертов?

ПРИЙТ ПЫДЕР: В наш ассортимент скоро добавится также пластмассовая посуда повторного использования, которую можно мыть до 150 раз. Такая тара очень востребована у кейтеринговых компаний на различных мероприятиях.

Пластиковая посуда заметно дешевле экологической. Как это отразится на ценах на услуги общепита?

СТЕН КОСИНА, исполнительный директор Carmen Catering: Не думаю, что цены поднимутся очень сильно, поскольку затраты не очень большие. Многое будет зависеть не только от поставщиков услуг, но и от того, какая продукция будет предлагаться. Но какое-то влияние на цены изменения все же могут оказать.

Перед тем как закон вступит в силу, его должен формально одобрить Совет стран ЕС. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие недели.

Дата выхода в эфир 28 марта 2019 года.