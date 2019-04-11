NTD: лёд возрастом полтора миллиона лет из Антарктиды поможет изучить изменения климата

В рамках совместной экспедиции учёные из 10 стран намерены пробурить вблизи южного Полярного круга скважину глубиной 2,7 км, чтобы добыть из недр Антарктиды самый древний лёд на Земле. Исследователи надеются, что этот эксперимент в условиях вечной мерзлоты поможет им лучше узнать, как менялся климат планеты за последние полтора миллиона лет, сообщает NTD.
Глубоко в вечной мерзлоте Антарктиды хранятся секреты прошлого Земли. Учёные надеются, что ледяной покров материка поможет узнать, как менялся климат планеты последние полтора миллиона лет. Они готовятся к экспедиции по извлечению старейшего льда на Земле.
Работа в таких условиях — не для тех, кто привык к комфорту и теплу: температура зимой может опуститься до -80 °С. А средняя годовая температура воздуха — около -50 °С.
ОЛАФ ЕЙСЕН, координатор миссии: Мы хотим узнать, каким был состав атмосферы от 900 тысяч до одного миллиона 200 тысяч лет назад. Старейший лёд, который мы добывали, был возрастом 800 тысяч лет, но этого недостаточно. В рамках международного партнёрского проекта «Старейший лёд» мы хотим найти покров, возраст которого составляет полтора миллиона лет.
Учёные говорят, что воздух хранится в застывших во льду пузырьках. Исследователи уже провели годы в поисках наилучшего места для бурения. С 2015-го по 2018 год они с помощью радара обследовали тысячи километров территории.
В итоге они пришли к выводу, что идеальным местом может стать французско-итальянская антарктическая станция «Конкордия». Она находится на высоте 3300 метров над уровнем моря близ Южного полярного круга. Учёные намерены пробурить вглубь на 2,7 километра.
ОЛАФ ЕЙСЕН: Нам нужно найти место, где лёд достаточно толстый — однако не слишком толстый для того, чтобы он начал снизу подтаивать. И это место отвечает таким условиям.
В миссии будут участвовать учёные из 10 стран и 14 разных научных учреждений. Извлечённый лёд обследуют разные команды по всей Европе. Ближайшие к «Конкордии» люди базируются в 600 километрах от станции — то есть она даже более отдалённая, чем МКС.
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Лидеру КНДР Ким Чен Ыну «очень понравилось» выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, сказал художественный руководитель и главный дирижёр ансамбля генерал-майор внутренней службы Виктор Елисеев.
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети. Об этом сообщила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, комментируя слова немецкого коллеги Кристофа Хойсгена про то, как вести дела с соседними странами, уточнил у него, как дипломату удалось достать советский учебник по дипломатии.
По меньшей мере два человека погибли в результате ЧП, которое произошло на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка. Об этом сообщил глава МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики Евгений Кацавалов.
Посол США в России Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в видеообращении дипломата, опубликованном пресс-службой американского посольства в Twitter.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос, справляется ли он со своими обязанностями как руководитель команды.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что сирийские военные уничтожили установку реактивной системы залпового огня при попытке обстрела боевиками автовокзала в Латакии.
В Пенсионном фонде России заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР, только если переедут на место жительства на территорию России.