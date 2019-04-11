NTD: лёд возрастом полтора миллиона лет из Антарктиды поможет изучить изменения климата

В рамках совместной экспедиции учёные из 10 стран намерены пробурить вблизи южного Полярного круга скважину глубиной 2,7 км, чтобы добыть из недр Антарктиды самый древний лёд на Земле. Исследователи надеются, что этот эксперимент в условиях вечной мерзлоты поможет им лучше узнать, как менялся климат планеты за последние полтора миллиона лет, сообщает NTD.

Глубоко в вечной мерзлоте Антарктиды хранятся секреты прошлого Земли. Учёные надеются, что ледяной покров материка поможет узнать, как менялся климат планеты последние полтора миллиона лет. Они готовятся к экспедиции по извлечению старейшего льда на Земле.



Работа в таких условиях — не для тех, кто привык к комфорту и теплу: температура зимой может опуститься до -80 °С. А средняя годовая температура воздуха — около -50 °С.



ОЛАФ ЕЙСЕН, координатор миссии: Мы хотим узнать, каким был состав атмосферы от 900 тысяч до одного миллиона 200 тысяч лет назад. Старейший лёд, который мы добывали, был возрастом 800 тысяч лет, но этого недостаточно. В рамках международного партнёрского проекта «Старейший лёд» мы хотим найти покров, возраст которого составляет полтора миллиона лет.



Учёные говорят, что воздух хранится в застывших во льду пузырьках. Исследователи уже провели годы в поисках наилучшего места для бурения. С 2015-го по 2018 год они с помощью радара обследовали тысячи километров территории.



В итоге они пришли к выводу, что идеальным местом может стать французско-итальянская антарктическая станция «Конкордия». Она находится на высоте 3300 метров над уровнем моря близ Южного полярного круга. Учёные намерены пробурить вглубь на 2,7 километра.



ОЛАФ ЕЙСЕН: Нам нужно найти место, где лёд достаточно толстый — однако не слишком толстый для того, чтобы он начал снизу подтаивать. И это место отвечает таким условиям.



В миссии будут участвовать учёные из 10 стран и 14 разных научных учреждений. Извлечённый лёд обследуют разные команды по всей Европе. Ближайшие к «Конкордии» люди базируются в 600 километрах от станции — то есть она даже более отдалённая, чем МКС.



Дата выхода в эфир 10 апреля 2019 года.