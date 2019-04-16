Das Erste: ЕС утвердил новые правила по газопроводам из третьих стран

ЕС утвердил переработанный текст газовой директивы, которую до сих пор неоднократно блокировала Германия, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Новые правила касаются газопроводов из третьих стран — таких как «Северный поток — 2» — и требуют, чтобы добыча газа и эксплуатация газопровода осуществлялись разными компаниями. Также новое регулирование ЕС предоставляет Еврокомиссии больше прав на участие в принятии решений по подобным проектам.

Для таких газопроводов, как «Северный поток — 2», в будущем будут действовать новые директивы ЕС, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Страны ЕС, наконец, приняли переработанный свод правил для газопроводов из третьих стран. Представители правительств 28 европейских стран утвердили соответствующий текст законопроекта, который Европарламент одобрил в начале апреля. Об этом сообщил официальный представитель Румынии как действующего председателя ЕС. По заявлению Еврокомиссии, новые правила будут распространяться и на российско-немецкий проект газопровода «Северный поток — 2».

Переработанные директивы по газу предоставляют Еврокомиссии больше прав на участие в принятии решения по подобным проектам. Так, газопроводы из третьих стран в будущем должны будут следовать правилам ЕС. В соответствии с новыми директивами, добыча природного газа и эксплуатация газопровода не могут обеспечиваться одним и тем же источником — «в противоположность тому, что пока происходит в случае российского государственного концерна «Газпром» и его газопроводу «Северный поток — 2», подчёркивается в статье.

Компания, доставляющая газ по газопроводу, должна разрешать конкурентам его использование за определённую плату. Впрочем, для новых проектов, к каким относится и «Северный поток — 2», предусматривается возможность сделать исключение из только что утверждённых правил, отмечает Das Erste.

Как напоминает немецкий телеканал, правительство Германии на протяжении долгого времени блокировало законопроект. Тем не менее в середине февраля он всё же нашёл одобрение на уровне ЕС. В соответствии с принятым соглашением, Германия как первая страна европейской сети, в которую ведёт газопровод из России, будет и дальше играть ключевую роль для «Северного потока — 2».

Газопровод, который уже активно строится, должен переправлять из России до 55 млрд кубометров газа в Германию по дну Балтийского моря. К этому проекту критически относятся восточные страны ЕС и США. Американский президент Дональд Трамп неоднократно давал понять, что будет весьма недоволен, если Германия предпочтёт приобретать газ таким путём из России, а не покупать более дорогой газ у Соединённых Штатов.

Несмотря на критику, треть газопровода уже проложена, и до конца года строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.