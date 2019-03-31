Датский журналист в интервью Bild: отказ Дании — катастрофа для «Северного потока — 2»

Власти Дании не разрешили строительство «Северного потока — 2» по изначально планировавшемуся маршруту, и это настоящая «катастрофа» для проекта, рассказал в интервью Bild датский журналист Йенс Хофсгор. Теперь руководство «Северного потока» пытается согласовать альтернативный маршрут газопровода, однако из-за этого строительство затянется, как минимум, на год, а каждый день промедления несёт убытки инвесторам — в том числе, немецким.

Власти Дании воспротивились прокладке «Северного потока — 2», и это тяжёлый удар для российского президента Владимира Путина и главного лоббиста проекта на Западе, экс-канцлера Герхарда Шрёдера, пишет немецкий таблоид Bild.

По утверждению издания, только сейчас стало известно о том, что датское энергетическое ведомство DEA ещё в конце февраля решило, что не может дать разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Причиной тому слишком оживлённое судоходство и неприспособленное морское дно.

Глава компании «Северный поток» Маттиас Варниг проинформировал своих коллег в Москве об отказе Дании и предупредил, что это решение можно попытаться опротестовать, однако на это уйдут годы. В четверг в DEA сообщили, что «Северный поток» запросил проверить альтернативный южный маршрут газопровода на экологическую безопасность.

Как поясняет издание, после отказа в прокладке «Северного потока — 2» по желаемому пути, «газопроводным войскам Путина» не осталось ничего иного, кроме как искать другой выход, чтобы совсем не лишиться шанса на завершение газопровода, при помощи которого Кремль надеется обойти Восточную Европу стороной.

Из-за проверки нового пути прокладки газопровода этот миллиардный проект, для которого уже заложены трубы в Балтийском море и на территории Германии, затянется как минимум на год — если Дания вообще даст своё одобрение, подчёркивает немецкий таблоид.

Новый альтернативный маршрут, по сути, копирует старый вариант, известный со времён первого «Северного потока». Он должен пройти южнее датского острова Борнхольм, по участку, который называют «польским бананом». Как подчёркивает Bild, именно этот «банан» и может оказаться подводным камнем для газопровода Путина и Шрёдера. Руководство проекта само отвергло этот маршрут во время прокладки первого «Северного потока». В то время Польша претендовала на часть морской территории, сообщается в статье. Сейчас ситуация разрешилась, и спорный участок отошёл к Дании, однако теперь и Копенгаген воспротивился российскому газопроводу.

Как заявил в интервью Bild датский журналист Йенс Хофсгор, отказ Дании санкционировать строительство газопровода по желаемому маршруту — это «катастрофа для «Северного потока» и Герхарда Шрёдера». По его мнению, из-за этого проект затянется не менее чем на год, и это плохо скажется на имидже Шрёдера как успешного переговорщика. Если он не способен проложить для Путина путь в Германию и ЕС, то он зря получает свою зарплату, считает Йенс Хофсгор.

Эта ситуация вызывает серьёзные затруднения и для канцлера Ангелы Меркель и её правительства, полагает датский журналист. Строительство газопровода уже началось, в том числе в Германии, но Дания ещё вообще не давала разрешения на его прокладку. Между тем, в проекте участвуют и немецкие концерны, такие, как Wintershall и Uniper. Каждый день промедления для них равносилен потере денег, поэтому давление на Меркель повысится, поделился мнением Хофсгор.

Он полагает, что Меркель возьмётся за дело «железной рукой», и для датского правительства это может оказаться неприятно. В то же время, Хофсгор видит в нынешней ситуации шанс для Европы показать Путину, что ЕС готов дать ему отпор. Однако в случае Дании дело рискованное — Россия ответит на такой шаг повышенной жёсткостью и санкциями в отношении Дании и её компаний, уверен датский журналист. В интервью Bild он заявил, что, если Ангела Меркель действительно верит в ценности и дух ЕС, она поддержит Данию в отношении к «Северному потоку» и встанет на сторону соседей, вместо того чтобы представлять интересы «немногих немецких инвесторов и Кремля».