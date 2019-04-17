Le Monde: Дания затягивает с «Северным потоком — 2» в услугу США

Данию называют «слугой» Соединённых Штатов, потому что датские власти затягивают принятие решения по «Северному потоку — 2», пишет Le Monde. Как отмечает автор статьи, официально западные страны объясняют свою нелюбовь к проекту тем, что беспокоятся об интересах Украины. Но на самом деле США намерены поставлять в Европу свой сжиженный газ.

Газопровод «Северный поток — 2», который стал «яблоком раздора» между Европой, Россией и Америкой, столкнулся с новым препятствием, пишет Le Monde. На пути этой трубы длиной 1,2 тыс. км лежит маленький датский остров, который «может изменить ситуацию». А отсрочка в реализации проекта способна привести к задержкам в поставках газа в Европу.



Дания, по территориальным водам которой должен пройти газопровод, ещё не дала своего разрешения. Официально датские власти призвали строителей газопровода в третий раз пересмотреть маршрут, мотивируя это тем, что они ищут оптимальный вариант. Однако руководство консорциума назвало это новое требование «намеренной попыткой затянуть реализацию проекта». Там отметили, что каждый день задержки будет стоить €20 млн «европейским домохозяйствам и промышленности».



Как напоминает автор статьи, по первому плану новый газопровод должен был идти вдоль старого «Северного потока». Тогда датское правительство мало что могло сказать против его строительства. Однако в конце 2018 года был принят закон, который позволяет министру иностранных дел Дании наложить вето на любое строительство на шельфе, которое может сказаться на интересах страны в вопросах безопасности и дипломатии. С тех пор «Северный поток — 2» пока не дождался одобрения со стороны датских властей, которые, в свою очередь, утверждают, что он в этом одобрении и не нуждается.



Премьер-министр Дании как-то признал, что она не может остановить проект, но способна его затянуть. Таким образом там рассчитывают оказать давление на Москву и добиться неких гарантий для Украины. Об этих гарантиях для Украины говорят и страны Прибалтики, и Еврокомиссия. Так, в ЕС приняли новую директиву, которая ужесточает правила для трубопровода, но не запрещает его строительство.



Впрочем, у «Северного потока — 2» есть и другой «могущественный враг» — США и в частности Дональд Трамп, который обвинял Меркель в том, что Германия стала зависима от российского газа. Официально Вашингтон говорит о том, что ратует за интересы Украины и борется против российского влияния. «Но американцы с трудом скрывают, что у них есть иная мотивация — они рассчитывают экспортировать в Европу сжиженный газ и конкурировать с Москвой».



В итоге сторонники «Северного потока — 2» называют Данию «слугой» Соединённых Штатов. «Они дурачатся во всех смыслах и затягивают, чтобы проект получил штраф». Однако, как отмечает автор статьи, эта задержка может напрямую сказаться на самой Европе, которая потребляет всё больше и больше газа. Ведь контракт, по которому идёт газ через Украину, заканчивается 1 января 2020 года. «Газпром» в дальнейшем рассчитывал на «Северный поток — 2», а если он не будет готов, то как Россия сможет поставлять газ в Европу? — задаётся вопросом автор статьи. С другой стороны, задержки с «Северным потоком — 2», как рассчитывают в Еврокомиссии, могут заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров, пишет Le Monde.