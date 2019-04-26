WT: Обама и Трамп упустили возможность положить конец «Северному потоку»

За пять лет администрации — сначала Барака Обамы, а теперь и Дональда Трампа — упустили все шансы «зарубить» «Северный поток — 2», утверждает The Washington Times. По мнению аналитиков, теперь строительство зашло слишком далеко и у Берлина уже не те отношения с Вашингтоном, чтобы американцы могли убедить немцев отказаться от партнёрства с Россией.

Несмотря на продолжающиеся уже несколько лет «закулисные уговоры и открытые угрозы экономических санкций» со стороны администраций двух президентов США, по всей видимости, Германию так и не удалось оттолкнуть от «Северного потока — 2», пишет корреспондент The Washington Times Бен Вольфганг. А Москва тем временем утверждает, что масштабный российско-европейский проект будет завершён уже через несколько месяцев.



По мнению аналитиков, в течение последних пяти лет Вашингтон упустил все основные возможности вставить «Северному потоку» палки в колёса. Некоторые опасаются, что успешная реализация проекта может укрепить отношения между Россией и Германией, спровоцировав усиление напряжённости внутри НАТО, ещё сильнее ослабив Украину и создав «угрозу энергетической безопасности для США и их союзников в Восточной Европе».



Как напоминает издание, с 2014 года США могли воспользоваться сразу несколькими переломными моментами, чтобы положить конец «Северному потоку» или настроить против него общественность, чтобы реализация инициативы попросту перестала быть возможной. Но ни в одном из случаев Вашингтону не удалось добиться существенных подвижек.



К упущенным возможностям The Washington Times относит период после присоединения Крыма к России в 2014 году, когда США и Европа выступали единым фронтом в своей критике Кремля и могли ещё тогда задавить проект санкциями. Европейские лидеры куда проще находили язык с Бараком Обамой, чем теперь с Дональдом Трампом, а «враждебные действия» со стороны России могли бы дать странам ЕС политический повод отказаться от сотрудничества.



Другой значимый момент — задержание российской стороной украинских кораблей в Керченском проливе, которое вызвало в Берлине противоречивые оценки и заставило некоторых немецких политиков усомниться в партнёрстве с Москвой. США опять-таки не сумели этим воспользоваться.



«Похоже, немцы собираются продолжать строительство этого трубопровода. Мы сделали почти всё, что могли, чтобы отговорить европейцев, в первую очередь немцев, от строительства «Северного потока — 2», и на сегодня мы не добились успеха», — прокомментировал ситуацию госсекретарь США Майк Помпео на недавнем слушании в сенатском комитете по международным отношениям.



А в июле прошлого года на саммите НАТО в Брюсселе своё недовольство участием Германии в «Северном потоке» высказал и президент Дональд Трамп. «Мы должны защищать вас от России, но Германия ведёт с Россией дела по строительству трубопровода. Вот и скажите, нормально ли это. Объясните», — возмутился американский лидер.



Критики опасаются, что новый газопровод подарит России ещё большее влияние на европейском энергетическом рынке — и Москва сможет использовать этот рычаг в собственных геополитических целях. В Евросоюзе активнее всех против «Северного потока» выступали страны Восточной Европы вроде Польши, где исторически сильны страхи перед ростом российского влияния. Однако их возражения проекту не помешали.



Газета объясняет, что успех «Северного потока» очень важен для Германии, поскольку это сулит стране огромные прибыли и роль энергетического центра Европы. По мнению экспертов, сторонники российского проекта, по сути, «загнали США в угол». «Реальное положение вещей состоит в том, что в плане способов остановить этот проект Германия и Австрия не оставили США выбора и единственным рычагом остаются экономические санкции», — считает научный сотрудник Брукингского института Алина Полякова. Однако при этом Вашингтон не горит желанием следовать по пути санкций, поскольку они могут оказать косвенный негативный эффект на европейскую экономику и ещё сильнее ухудшить и без того непростые при Трампе отношения с Берлином.