ГОРДОН: суд оправдал чеха, запретившего россиянам жить в его отеле из-за Крыма

В 2014 году владелец чешского отеля Brioni Boutique Hotel Томаш Крчмарж запретил проживание россиянам после воссоединения Крымского полуострова с Россией, за что впоследствии он был оштрафован. Но накануне Конституционный суд Чехии не нашёл дискриминации в действиях бизнесмена, признав их «рациональными», пишет «ГОРДОН» со ссылкой на украинского посла.

Конституционный суд Чехии не счёл дискриминационным запрет селиться в гостинице Brioni Boutique Hotel россиянам, которые поддерживают «аннексию»* Крымского полуострова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис, пишет «ГОРДОН».

Издание напоминает, что в марте 2014 года владелец отеля Томаш Крчмарж вывесил на дверях объявление о запрете на проживание в гостинице граждан России. «Причиной является аннексия Крыма», — пояснял он.

Первыми от этого запрета пострадали 49 спортсменов из России. Позже Крчмарж разрешил снимать номера тем россиянам, которые письменно подтвердят своё несогласие с присоединением полуострова. В результате владельца отеля в тот момент оштрафовали на 50 тыс. крон ($2270).

Крчмарж считал, что, вводя запрет, он выполняет свой «гражданский долг». «Если бы у меня была армия, то я ввёл бы чрезвычайное положение, поскольку у меня её нет, то я делаю то, что могу», — говорил он.

«Нужно напоминать людям, которые плохо учили историю, что может произойти, если не обращать внимания на некоторые вещи. Россияне уже здесь когда-то были. Я их здесь больше не хочу, ни для себя, ни для своих детей. Путин сделал то же, что перед войной сделал Гитлер в Судетах», — утверждал Крчмарж.

По словам украинского дипломата, владелец отеля прошёл целый ряд «успешных и неуспешных» судебных разбирательств в различных инстанциях. В итоге его дело дошло до Конституционного суда.

«И вот сегодня был объявлен вердикт высшей чешской судебной инстанции. Конституционный суд постановил, что в этом случае о дискриминации речь не шла. Он отверг утверждение Высшего административного суда о том, что речь шла о национальной нетерпимости, а наоборот, признал действия отеля рациональными», — отметил Перебийнис.



Посол рассказал, что Конституционный суд сослался на международное право и позицию международных организаций по поводу «аннексии» Крыма. Теперь дело будет отправлено на пересмотр в Высший административный суд.



«Таким образом, мы имеем чрезвычайно важный прецедент решения Конституционного суда страны ЕС, в котором не только восстановлена справедливость в отношении человека, ставшего на защиту Украины, но и подтверждена противоправность аннексии Россией территории Украины», — предположил Перебийнис. Он поблагодарил Крчмаржа за его принципиальную позицию и поддержку.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

