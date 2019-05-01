ГОРДОН: суд оправдал чеха, запретившего россиянам жить в его отеле из-за Крыма
Конституционный суд Чехии не счёл дискриминационным запрет селиться в гостинице Brioni Boutique Hotel россиянам, которые поддерживают «аннексию»* Крымского полуострова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис, пишет «ГОРДОН».
«И вот сегодня был объявлен вердикт высшей чешской судебной инстанции. Конституционный суд постановил, что в этом случае о дискриминации речь не шла. Он отверг утверждение Высшего административного суда о том, что речь шла о национальной нетерпимости, а наоборот, признал действия отеля рациональными», — отметил Перебийнис.
Посол рассказал, что Конституционный суд сослался на международное право и позицию международных организаций по поводу «аннексии» Крыма. Теперь дело будет отправлено на пересмотр в Высший административный суд.
«Таким образом, мы имеем чрезвычайно важный прецедент решения Конституционного суда страны ЕС, в котором не только восстановлена справедливость в отношении человека, ставшего на защиту Украины, но и подтверждена противоправность аннексии Россией территории Украины», — предположил Перебийнис. Он поблагодарил Крчмаржа за его принципиальную позицию и поддержку.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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