112 Украина Оригинал

112: Кравчук призывает Зеленского снять блокаду с Крыма, чтобы его «вернуть»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как считает первый президент Украины Леонид Кравчук, после победы на выборах Владимир Зеленский должен изменить политику по отношению к Крыму и «налаживать отношения» с крымчанами, сообщает «112 Украина». По мнению Кравчука, Киеву необходимо снимать все блокады и решать вопросы о снабжении полуострова ресурсами «цивилизованным рыночным путём».
112: Кравчук призывает Зеленского снять блокаду с Крыма, чтобы его «вернуть»
Reuters

Будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который стал победителем второго тура президентских выборов, следует изменить государственную политику по отношению к Крыму и снять все блокады, связанные с поставками на полуостров жизненно важных ресурсов. Об этом заявил журналистам первый украинский президент Леонид Кравчук, сообщает «112 Украина».

«Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путём», — подчеркнул Кравчук в ходе интервью. По его мнению, новые власти обязаны сделать так, чтобы «отношения материковой Украины с живущими в Крыму людьми были человеческими», говорится в статье.

Поэтому после вступления на пост президента Зеленскому нужно изменить государственную политику по отношению к Крымскому полуострову и начать «налаживать отношения» с крымчанами, заявил Кравчук. «Блокада Крыма», которая начала осуществляться отдельными «активистами» с 2015 года, а в дальнейшем была вынесена на уровень государственной политики Украины в отношении полуострова, включает прекращение поставок продовольствия, повреждение линий электропередач на территории Херсонской области, прекращение грузового, железнодорожного, транспортного сообщения и товарооборота, напоминает «112 Украина».

Ранее на совместном брифинге трёх бывших президентов Украины Кравчук заявлял, что необходимо составить государственный план «возвращения Крыма», включив в него всё самое важное по этой тематике: анализы, все возможные предложения и экспертные оценки, говорится в статье. Кроме того, в эфире «112 Украина» он подчеркнул, что все решения новоизбранного президента должны «объединять общество».

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
112 Украина Украина Европа
теги
Владимир Зеленский Владимир Путин геополитика Крым Леонид Кравчук президент президентские выборы референдум Россия санкции Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров