112: Кравчук призывает Зеленского снять блокаду с Крыма, чтобы его «вернуть»

07:27 В Москве 8 мая ожидается до +23 °С В Москве в среду, 8 мая, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:11 Мерзликин рассказал о пересечении границы Украины в поле Российский актёр Андрей Мерзликин, которому власти Украины официально запретили въезд, заявил, что пересёк в поле государственную границу страны.

06:54 В Афганистане погиб военнослужащий США Военнослужащий Вооружённых сил Соединённых Штатов погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Пентагон.

06:37 Число пострадавших при наезде автомобиля в Японии возросло до 15 Число госпитализированных при наезде автомобиля на группу воспитанников детского сада в японском городе Оцу увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает «Киодо».

06:19 В ЛНР заявили о девяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что солдаты Вооружённых сил Украины в течение суток девять раз обстреляли территорию ЛНР.

05:59 В Японии автомобиль наехал на толпу детей В японской префектуре Сига в городе Оцу в результате ДТП автомобиль наехал на толпу детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

05:48 Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

05:21 Глава Шри-Ланки призвал послов снять ограничения на въезд в страну Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал послов иностранных государств снять ограничения на въезд в страну для их граждан в связи с восстановлением национальной безопасности.

04:58 В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29 Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.

04:43 Болтон заявил о намерении США разорвать связи между Кубой и Венесуэлой Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты намерены продолжить разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.

04:24 В Колорадо в результате стрельбы в школе погиб один учащийся В результате стрельбы в школе в пригороде Денвера в штате Колорадо погиб один из учащихся. Об этом сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок.

03:59 Sun: На юге Сицилии продаются дома за €1 Городские власти Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу 100 заброшенных объектов недвижимости всего за €1 каждый. Такая цена доступна для тех покупателей, которые обязуются отремонтировать здания в течение года.

03:35 На Украине могут принять закон о военном капелланстве Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием закон о военном капелланстве, который рассмотрят на ближайшей пленарной неделе.

03:12 В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.

02:54 Капитан «Ливерпуля» прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов Полузащитник и капитан английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды над испанской «Барселоной» со счётом 4:0 в ответном полуфинальном поединке плей-офф Лиги чемпионов, которая позволила ей пробиться в финал турнира.

02:46 Помпео рассказал о цели визита в Ирак Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он направился в Ирак для переговоров с руководством страны и поддержки её суверенитета на фоне «повышения активности» Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

02:39 Вальверде взял на себя ответственность за вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде заявил, что несёт ответственность за вылет своих подопечных из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала, где его команда уступила английскому «Ливерпулю».

02:22 Запуск спутников «Глонасс» с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год Первый запуск спутников «Глонасс» с помощью ракеты-носителя «Ангара» запланирован на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении Стратегию развития навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года.

02:14 Текущий розыгрыш ЛЧ стал рекордным по количеству камбэков в плей-офф Победа английского «Ливерпуля» над испанской «Барселоной» на полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стала пятым случаем в розыгрыше турнира в сезоне-2018/19, когда команда, потерпевшая поражение в первом матче плей-офф, выигрывала ответный поединок с нужной разницей в счёте и пробивалась в следующую стадию соревнований.

02:02 Мячи в ворота «Барселоны» стали для Ориги первыми в ЛЧ в профессиональной карьере Бельгийский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Дивок Ориги оформил голевой дубль в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», который его команда выиграла со счётом 4:0 и пробилась в финал турнира.

01:53 Минобороны опубликовало фронтовые фотографии советских полководцев Министерство обороны России открыло на своём сайте новый мультимедийный раздел, в котором показаны фронтовые фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны.

01:42 Милнер расплакался после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер расплакался по окончании ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», в котором его команда победила со счётом 4:0 и вышла в финал турнира.

01:37 «Барселона» второй год подряд упустила преимущество в ответном матче плей-офф ЛЧ Вылет испанской «Барселоны» от английского «Ливерпуля» на полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стал всего лишь четвёртым случаем в истории турнира, когда команда, выигравшая первый матч любого раунда плей-офф с преимуществом как минимум в три мяча, не сумела удержать его в ответном поединке.

01:33 Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы. Об этом сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

01:23 Тренер «Барселоны» назвал удивительным розыгрыш углового, который привёл к решающему мячу «Ливерпуля» Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде признал, что его подопечные оказались не готовы к розыгрышу ставшего решающим в полуфинале Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» углового, завершившегося мячом форварда Дивока Ориги.

01:13 Вальверде заявил, что «Ливерпуль» «переехал» «Барселону в полуфинале Лиги чемпионов Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде прокомментировал вылет своих подопечных из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/19, уступивших английскому «Ливерпулю» на полуфинальной стадии турнира.

01:10 При стрельбе в школе в Колорадо пострадали не менее семи человек В американском штате Колорадо в результате стрельбы в школе в пригороде Денвера пострадали не менее семи человек. Об этом сообщила пресс-служба шерифа округа Дуглас.

01:02 Клопп о победе над «Барселоной»: я не знаю, как игроки «Ливерпуля» это сделали Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды финал Лиги чемпионов после победы над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала.

00:52 Клопп стал вторым немецким тренером, выведшим свою команду в финал ЛЧ в двух сезонах подряд Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал вторым немецким специалистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось вывести свою команду в финал турнира в двух сезонах подряд.

00:50 В ЕС призвали избежать эскалации в Венесуэле Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле призывает стороны к мирному решению кризиса в Боливарианской Республике путём проведения выборов в стране.

00:33 Бой Усик — Такам перенесён из-за травмы украинского боксёра Поединок украинского боксёра Александра Усика с камерунцем Карлосом Такамом перенесён из-за травмы бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

00:25 Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с ЧП в аэропорту Шереметьево, где при экстренной посадке самолёта Superjet 100 погиб 41 человек.

00:20 «Ливерпуль» стал вторым английским клубом, вышедшим в финал ЛЧ в двух сезонах подряд «Ливерпуль» стал вторым английским клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выйти в финал турнира в двух сезонах подряд.

00:10 Пенс вновь призвал Мадуро уйти в отставку Вице-президент США Майк Пенс вновь призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку.

00:09 «Ливерпуль» в девятый раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в девятый раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

23:56 В школе в американском Колорадо произошла стрельба По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо.

23:55 «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов Английский «Ливерпуль» одержал разгромную победу над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

23:52 В РЭО рассказали о собираемости платежей за вывоз мусора Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о собираемости платежей за вывоз мусора, сообщает телеканал «360».

23:49 Эксперт назвала самую опасную аллергию Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с телеканалом «360» назвала самую опасную аллергию.

23:47 В Москве рассказали о реконструкции развязок на МКАД Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД.

23:46 В Алтайском крае введён особый противопожарный режим В 30 районах Алтайского края в среду, 8 мая, ожидается высокий (четвёртый) класс горимости. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

23:42 Фигуристка Самодурова рассказала, часто ли её узнают на улицах Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Софья Самодурова рассказала, как часто болельщики её узнают на улицах.

23:41 В Башкирии рассказали о профиците регионального бюджета в 2018 году Бюджет Башкирии в 2018 году исполнен с профицитом в 24,6 млрд рублей, передаёт Mkset.ru со ссылкой на материалы Минфина.

23:41 СМИ сообщили о визите Помпео в Багдад после отмены поездки в Германию Госсекретарь США Майк Помпео прибыл во вторник, 7 мая, в Багдад после того, как было принято решение отменить поездку в Германию.

23:34 В Удмуртии объявили особый противопожарный режим В Удмуртии объявлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, срубленные деревья, проводить работы с использованием открытого огня (кроме тех, что выполняются в специально отведённых местах).

23:32 Константинова рассказала об отношениях с Медведевой Фигуристка Станислава Константинова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об отношениях со своей коллегой Евгенией Медведевой.

23:30 Спасатели предупредили о жаре до +31°С в Оренбургской области Спасатели предупредили о повышении температуры воздуха в Оренбургской области до нетипичных для мая показателей, передаёт Inforeactor со ссылкой на МЧС.

23:29 Халк назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», назвал лучших российских футболистов, с которыми он играл.

23:28 Московские школьники одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады Московские учащиеся одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады школьников, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.