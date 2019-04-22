Das Erste: главная задача Зеленского — не повторять ошибок Порошенко

Победа на украинских выборах Владимира Зеленского — заслуга скорее не его самого, а предыдущего президента Петра Порошенко, не сумевшего выполнить свои обещания, пишет Демьян фон Остен в своей статье для сайта телеканала Das Erste. Теперь Зеленскому необходимо избежать ошибок предшественника и сделать то, что у Порошенко не получилось, — закончить конфликт в Донбассе и побороть коррупцию.

Важнейшая новость минувшего дня: на Украине произошла демократическая смена власти, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste.

Однако Зеленский победил не потому, что был для украинцев желаемым кандидатом, и он сам это знает, отмечает автор статьи Демьян фон Остен, в качестве доказательства приводя слова Зеленского, сказанные в ходе дебатов на стадионе: «Я результат ваших ошибок и обещаний. Я не ваш противник — я ваш приговор».

Без ошибок Порошенко Зеленский не смог бы зайти столь далеко, считает фон Остен. Избранный после революции 2014 года, Порошенко обещал закончить войну в Донбассе за две недели, однако она продолжается по сей день. Кроме того, он обещал бороться с коррупцией, однако создания одного национального антикоррупционного бюро мало: антикоррупционный суд так и не начал свою работу, не было проведено судебной реформы. В крупных украинских городах процветает коррупция, однако Порошенко ничего не предпринимает для борьбы с ней.

Сейчас Зеленский тоже даёт обещания, что может обернуться для него наибольшей опасностью, пишет автор: ему предстоит сделать то, что Порошенко не удалось за пять лет (притом что Зеленский не знаком с политической системой Украины «изнутри»).

К этим обещаниям относятся также и обещания закончить войну на востоке страны: невыгодное для Украины окончание конфликта является одним из главных поводов для беспокойства у Порошенко и его сторонников, отмечает фон Остен. Минувшим вечером Порошенко написал у себя в Twitter, что российское правительство, скорее всего, очень обрадовано исходом выборов. По его мнению, в Кремле надеются, что «с новым, неопытным президентом смогут вернуть Украину в свою сферу влияния».

Однако очевидно, что цель у Зеленского другая, считает автор статьи: он хочет продолжать путь Украины в ЕС, а также договориться о вступлении страны в НАТО. Сторонники Порошенко опасаются, что новый президент может, ввиду своей неопытности, сделать уступки, в результате чего Украина потеряет территории. Опасения возникли в ходе предвыборной кампании Зеленского, когда он намекнул на желание встретиться и поговорить с Владимиром Путиным. Кроме того, он называл представителей ДНР и ЛНР «повстанцами», вместо принятого на Украине оборота о том, что там идёт борьба с «российским агрессором».

Резюмируя, фон Остен отмечает, что для успешного правления Зеленскому необходимо сконцентрироваться на грядущих парламентских выборах, где ему потребуется парламентское большинство. Его партия «Слуга народа» сейчас проходит регистрацию, однако чёткой партийной структуры пока нет.