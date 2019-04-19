Bild о президентских дебатах на Украине: «Шоколадный король против клоуна»

На Олимпийском стадионе в Киеве прошли «горячие дебаты» между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает Bild. В ходе словесной дуэли не обошлось без острых нападок. Порошенко сказал, что его оппонент не сможет победить «российского агрессора». «Я не ваш оппонент, я — ваш приговор», — парировал Зеленский.

«Необычная кульминация необычной предвыборной гонки», — пишет Bild о дебатах двух кандидатов в президенты Украины, которые прошли на Олимпийском стадионе в Киеве. Действующий глава государства Пётр Порошенко, прозванный «шоколадным королём», и комик Владимир Зеленский, именуемый недоброжелателями «клоуном», в начале «горячих дебатов» подали друг другу руки, но тут же перешли к «острым нападкам» друг на друга.

Зеленский напомнил, что пять лет назад сам лично проголосовал за Порошенко, возложив на него свои надежды. «Это была ошибка», — резюмировал актёр, подчеркнув, что за этот срок Украина стала самой бедной в мире страной с «самым богатым президентом». Порошенко же, выступавший уверенно и с улыбкой на лице, отверг обвинения в коррупции.

Нынешний глава государства предостерёг, что российский президент Владимир Путин хочет взять Украину под свой контроль: «Мы стоим сегодня перед внешними вызовами, которые требуют от президента смелости, силы и международного опыта». Порошенко убеждён, что его оппонент не сможет победить «российского агрессора». В ходе дебатов он говорил только на украинском, в то время как Зеленский время от времени переходил на русский.

Актёр подчеркнул, что в отличие от Порошенко никогда не встречался с Путиным. Он обвинил действующего главу государства в том, что он не сдержал обещание, данное пять лет назад, и так и не остановил войну на востоке Украины. «Я не ваш оппонент, я — ваш приговор», — заявил Зеленский. Он сказал, что собирается пробыть на посту президента всего один срок и за это время избавиться от коррупционеров во власти.

Дебаты транслировали очень многие телевизионные каналы, в том числе и российские, отмечает издание. Провести их предложил Порошенко. Зеленский же выбрал место для их проведения — футбольный стадион. Во время подготовки к мероприятию происходили абсурдные вещи: к примеру, команда Зеленского настояла на проведение теста на наркотики в преддверии дебатов.

На данный момент Зеленский лидирует в опросах. Больше 70% избирателей готовы отдать за него свой голос. Он лидировал с существенным отрывом и в первом туре выборов.

Противостояние двух кандидатов на стадионе — это их первая очная встреча в ходе предвыборной гонки. От классической телевизионной дуэли Зеленский отказался, верно следуя своей предвыборной стратегии. Она заключается в том, что его команда не делает ставку на традиционные СМИ, а агитирует с помощью роликов в интернете.