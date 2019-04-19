Libération: даже если победит Зеленский, Москва может не рассчитывать на мир

Россия пока не определилась со своим отношением к Владимиру Зеленскому, который имеет большие шансы победить на грядущих выборах на Украине, пишет Libération. Но даже если окажется, что он занимает более пророссийскую позицию, чем Порошенко, и готов к переговорам с Россией, ситуацию это не изменит, предрекает автор статьи.

Через два дня на Украине пройдут выборы, напоминает Libération. И в результате может появиться новый президент — Владимир Зеленский с рейтингом 72%, или остаться старый — Пётр Порошенко, но за него готовы голосовать 27% украинцев. Однако в любом случае так скоро не изменятся отношения между Россией и Украиной, которые последние пять лет находятся в неизменно плохом состоянии.



К тому же Россия объявила об усилении торговых санкций против Украины. Россия перестанет поставлять туда углеводороды и перестанет импортировать автомобильную продукцию, товары лёгкой промышленности, металлургии. В 2018 году все эти статьи товарооборота составили больше €220 млн. А вот с нефтью и газом жест в большей степени символический: в 2018 году Украина импортировала из России 606,7 тонны чистой нефти, тогда как двумя годами ранее — в семь раз больше.



По словам председателя российского правительства Дмитрия Медведева, эти меры стали ответом на «враждебные действия Киева», который неделю назад продлил список российских товаров, запрещённых к ввозу на Украину. Туда, в частности, добавили стеклотару, которой выходит на €7 млн, формалин, детали для строительства поездов. В основной список также по-прежнему входят молочные продукты, чай, кофе, алкоголь, химические сельскохозяйственные удобрения, железнодорожная техника. В свою очередь, Россия отказалась от импорта украинских вин и пива, шоколада, подсолнечного масла, гравия, картона, свинины, овощей, фруктов и молочной продукции.



Пётр Порошенко построил свою кампанию на слогане «Или я, или Путин», но Кремль сохранял тишину и постарался официально не высказываться. При этом, несмотря на популярность Зеленского, в Кремле долгое время были уверены, что Порошенко сохранит своё кресло во что бы то ни стало — например, подтасует выборы, что даст России повод не признавать их итоги.



И теперь перед лицом всё более вероятной победы Зеленского Россия продолжает следовать той же стратегии, отмечает автор статьи. Большинство украинцев его предпочитают нынешнему президенту, поскольку он символизирует перемены и «не может быть хуже Порошенко», но в Кремле заняли выжидательную позицию. Тем более что, как отмечает журналистка, Зеленский не высказывал чётких планов, заявляя лишь о стремлении объединить всех украинцев.



По словам экспертов, у России двойственное отношение к Зеленскому, потому как там не понимают, «что у него за душой», насколько он независим, насколько он сможет договориться с украинскими элитами, какие у него планы по Донбассу. Другие говорят, что Зеленский будет достойным доверия президентом, тогда как сейчас Порошенко — лишь символ конфронтации и недостижимого компромисса.



Так что всё будет зависеть от того, какую позицию займёт Зеленский, отмечают политологи. Если он продолжит жёсткую политику своего предшественника, то и ответ России будет соответствующим. Например, Москва может активнее выдавать российские паспорта жителям Донбасса. «Но даже если он поднимет лапки и покажет свою открытость к переговорам с Россией, он никогда не сможет вести политику, благоприятную для интересов Кремля», — делает вывод автор статьи в Libération.