Gazeta Polska: силы НАТО в Чёрном море обезопасят украинский флот

Американский генерал Бен Ходжес уверен, что НАТО может предпринять ряд шагов по укреплению своих позиций на Чёрном море, не нарушая международных норм — в частности, открыть свою региональную штаб-квартиру в Румынии. Кроме того, НАТО поможет укрепить украинскую базу в Бердянске, чтобы помочь обеспечить безопасный проход украинских кораблей и помешать дальнейшей «морской экспансии Москвы», пишет Gazeta Polska.

В конце марта в Чёрное море вошла целая группа кораблей НАТО в составе голландского эсминца Evertsen, фрегатов Toronto (Канада), Santa Maria (Испания) и Gelibolu (Турция), а также французского топливозаправщика. Это 2-я постоянная военно-морская группа НАТО, которая «отвечает» за Средиземное море, в то время как 1-я военно-морская группа действует в Атлантическом океане, поясняет Gazeta Polska.



Впервые за много лет Североатлантический альянс настолько чётко обозначил своё военное присутствие в Чёрном море, которое Россия постепенно превращает с 2014 года в своё «внутреннее озеро», подчёркивается в статье. По мнению автора, подобные меры наряду с укреплением при поддержке НАТО украинской базы в Бердянске будут представлять «серьёзную угрозу» для движения российских военных кораблей и обеспечат безопасное прохождение украинских кораблей в районе Керченского пролива.



Отправляя свои корабли в Черноморский регион, НАТО пришлось принимать во внимание ограничения Конвенции Монтре, согласно которой в мирное время срок пребывания военных кораблей из нечерноморских стран в этих водах ограничен 21 сутками, отмечается в статье. Этим государствам также запрещается вводить в Чёрное море подводные лодки и эсминцы, а общий тоннаж их кораблей, которые там находятся, не должен превышать 30 тыс. тонн. Однако американский генерал Бен Ходжес уверен, что НАТО может предпринять ряд шагов по укреплению своей позиции на этом направлении, вызывающем конфронтацию с Россией, не нарушив Конвенцию Монтре — в частности, он предлагает создать в Румынии региональную штаб-квартиру Североатлантического альянса в Черноморском регионе, пишет Gazeta Polska.

Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО уже посетили грузинский порт Поти и украинскую Одессу, а также приняли участие в учениях «Морской щит — 2019», говорится в статье. В начале апреля в Одессу прибыл канадский фрегат Toronto, позже в порт зашёл испанский фрегат Santa Maria. Они приняли участие в совместной тренировке с украинскими силами, обеспокоенными «проблемой судоходства» в Керченском проливе, поясняет автор. Украинский флот отрабатывал взаимодействие с кораблями НАТО в рамках адаптации Вооружённых сил Украины к стандартам альянса. А затем с 5 до 13 апреля в нейтральных и румынских территориальных водах Чёрного моря прошли учения «Морской щит», в которых было задействовано около 2 тыс. военных, а также 14 кораблей из Румынии и 6 кораблей из Болгарии, Канады, Голландии и Турции. Разумеется, за «незваными гостями» в регионе сразу же начали «следить» российские силы: разведывательный корабль «Иван Хурс» и патрульный корабль «Василий Быков», — а также их «взяли на прицел» береговые ракетные комплексы «Бастион», размещённые в Крыму и Краснодарском крае, сообщает Gazeta Polska.

Эти действия стали результатом принятых в НАТО «стратегических решений» на пути к претворению в жизнь положений официально утверждённого «черноморского пакета», отмечается в статье. С 2014 года Североатлантический альянс считал для себя приоритетным Балтийское море, однако сейчас он, наконец, заметил российскую «угрозу на юге», о существовании которой напомнило задержание украинских кораблей в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, поясняет автор. Стоит отметить, что Румыния уже не первый год призывала отреагировать на «российскую экспансию». И в начале апреля министры иностранных дел стран — членов НАТО согласовали пакет мер, способствующих наращиванию присутствия альянса в Чёрном море.

Эти меры должны позволить более эффективно следить за ситуацией в регионе, а также увеличить объём помощи Грузии и Украине. Речь идёт, в частности, об оказании помощи в подготовке украинских и грузинских Военно-морских сил и береговой охраны, а также о визитах натовских кораблей, совместных военных учениях и эффективном обмене информацией, поясняется в статье. «Черноморский пакет» также предусматривает усиление разведки, в том числе воздушной, и отправку в Чёрное море большего количества натовских кораблей. Как отметила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, наращивание военного присутствия альянса в Черноморском регионе призвано «гарантировать безопасный проход» украинских судов через Керченский пролив, пишет Gazeta Polska.

В свою очередь, в Москве подобное высказывание американского дипломата расценили как «побуждение Киева к новым провокациям», говорится в статье. На решение НАТО также незамедлительно отреагировал Совет Федерации, принявший заявление, в котором подчёркивалось: «Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечён и альянс». Такие официальные заявления российской стороны были призваны «напугать Украину», подчёркивает Gazeta Polska.

Не заставила себя ждать и «военная реакция», говорится в статье. В частности, 5 апреля российские корабли в ходе учений в Чёрном море произвели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям, в которых приняли участие катера «Ивановец» и «Р-60». Они при помощи ракет «Москит» наносили удары по изображающим группу «кораблей противника» объектам, которые находились на расстоянии более 30 морских миль. Во время учений полигон закрыли для движения гражданских кораблей. «Российские генералы пугают, что с кораблей НАТО «можно нанести прицельный удар» по резиденции Путина в Сочи. Однако в первую очередь речь идёт о Керченском проливе. Хотя Азовское море — это внутреннее море двух государств, и поэтому НАТО даже не задумывается о переброске туда своих сил, в Москве нагнетают истерию, утверждая, что уже существуют планы отправки натовских кораблей в Мариуполь и Бердянск», — пишет Gazeta Polska.

Кроме того, за день до появления в Чёрном море эскадры НАТО российский флот, авиация и пограничная служба ФСБ провели учения, на которых отрабатывался захват «иностранных судов, пытающихся войти в Керченский пролив». С российской точки зрения, самое важное в «черноморском пакете» — не активизация сотрудничества НАТО с Грузией или укрепление потенциала Румынии и Болгарии, а взаимодействие с Украиной и появление натовских кораблей в украинских портах, полагает автор: «Эти действия могут помешать россиянам блокировать украинцам выход в открытые воды из таких портов, как, например, Одесса, и тем более из Азовского моря, которое Россия последовательно превращает в mare nostrum. С 2014 года Москва «старается ограничить торговые возможности украинских портов на Азовском море», подчёркивает Gazeta Polska. А в последнее время всё чаще можно услышать, что если нас ждёт новое военное столкновение на суше — то это будет «российская попытка захватить Мариуполь и Бердянск вместе с полосой земли, соединяющей Донбасс и Крым», говорится в статье: «Россия могла бы добиться своей давней цели — получить сухопутный коридор на полуостров (это, разумеется, позволит дополнительно закрепить российское присутствие как в самом Крыму, так и во всей этой части Чёрного моря)».

Но сейчас Кремль заинтересован, прежде всего, в сохранении своего «стратегического маршрута» — пути, по которому корабли Каспийской флотилии могут попасть в открытое море, уверен автор: «На Западе в течение многих лет не уделяли этому формированию особого внимания, считая его обычным подразделением береговой охраны, запертым в Каспийском море. Ситуация изменилась в 2015 году, когда несколько кораблей флотилии (нужно напомнить, что это пятое крупное самостоятельное образование в ВМФ России, в который входят также известные нам Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский флот) нанесли удар по целям в Сирии крылатыми ракетами «Калибр». В этом году российскую группировку в Азовском море усилили шесть кораблей Каспийской флотилии». Эти корабли движутся из Каспийского моря по Волге и по Волго-Донскому каналу, попадают по Дону в Азовское море — а далее через Керченский пролив заходят в Чёрное море, после чего могут пройти через Босфор и в Средиземное море, говорится в статье: «С некоторых позиций на Каспии россияне способны наносить удары по точкам на Ближнем Востоке, как они сделали это несколько лет назад. Но чтобы поражать цели, находящиеся дальше к западу, российским кораблям нужно зайти в Чёрное, а ещё лучше — в Средиземное море».

При этом украинская база в Бердянске, в укреплении которой «поможет НАТО», будет представлять для данного «стратегически важного» маршрута движения российских военных кораблей серьёзную угрозу, подчёркивает автор. По его мнению, если Москва раздумывает о дальнейшей «морской экспансии» и укреплении своих позиции в Средиземном море (поддерживая с этой целью тесные контакты с контролирующей Босфор и Дарданеллы Турцией), то ей необходимо будет также обеспечить себе полный контроль над Керченским проливом и заблокировать «наращивание украинского потенциала» в Азовском море. «Расширенное присутствие сил НАТО этим планам, несомненно, помешает», — заключает Gazeta Polska.