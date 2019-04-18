Вести: Савченко на свободе и обещает «продолжить борьбу»

Украинский политик Надежда Савченко записала первое видеообращение к украинцам после того, как суд выпустил её из-под ареста. Как пишут «Вести», Савченко поблагодарила своих сторонников за оказанную ей поддержку, а также пообещала жителям Украины «продолжить борьбу».

Украинский депутат Надежда Савченко, которая находилась под стражей с марта 2018 года, записала видеообращение к украинцам. Как пишут «Вести», ролик она опубликовала на своей странице в Facebook. Издание отмечает, что Савченко пообещала жителям страны «продолжить борьбу».

«Первые сутки на воле. Я выходила на свободу уже дважды. Первый раз от внешних врагов — России, второй раз от внутренних врагов — украинской власти. Я благодарна тем, кто прошёл этот путь вместе со мною, тем, кто, зачаровавшись, не разочаровывался. Каждый день моей свободы — это искренняя благодарность вам, украинцы. Благодарность моей команде, которая выстояла, и ей было тяжелее, чем в первый раз. Но мы это сделали и сделали это вместе, потому что только так побеждают», — заявила Савченко.

«Я вышла на свободу уже дважды, но есть украинцы, которые шестой год находятся в неволе. Это наши политзаключённые в России, это наши заложники на оккупированных территориях. Нет счастья на воле, когда ты знаешь, что в неволе кто-то другой. Борьба продолжается», — добавила она.