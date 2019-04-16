СТРАНА.ua: Савченко пообещала избавить Украину от политического «старья»

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NYT: в ФБР ждут от России «большого шоу» в 2020 году и уже к нему готовятся New York Times
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«Мексике пора в Европу?»: Svenska Dagbladet задумалась о перспективах расширения ЕС Svenska Dagbladet
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CNN: Путин возникает везде, где не хватает мощи США — но во внешней политике он отнюдь не «гроссмейстер» CNN
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Конгрессмен США: лучшим ударом по Путину станет поддержка Украины National Interest
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NYT: Бутину приговорили к тюрьме, хотя секретов она не выдавала New York Times
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G&M: российско-китайская «ось по расчёту» превращается в реальный альянс — к тревоге Запада Globe and Mail
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Stern: Россия обзавелась «подводным шпионом», способным одним махом уничтожить авианосную группу США Stern
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Эксперт рассказал, как предотвратить поломки в автомобиле во время майских поездок
Автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал, как предотвратить поломки в автомобиле во время майских поездок.
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В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом
В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.
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«Ак Барс» получил у ЦСКА права на Ожиганова в обмен на Секача
Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого в казанский клуб перешли права на защитника Игоря Ожиганова, а московский клуб пополнил свой состав нападающим Иржи Секачем.
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Юрист-международник прокомментировал приговор Ассанжу
Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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«Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» объявил об уходе из команды семерых игроков.
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В Совфеде поддержали упрощение получения гражданства для отдельных категорий украинцев
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT решение президента России Владимира Путина подписать указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.
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«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по поводу инцидентов в Барселоне
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по поводу инцидентов с участием болельщиков команды в Испании накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».
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Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
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В WikiLeaks назвали шокирующим приговор Ассанжу
В WikiLeaks прокомментировали решение лондонского суда по делу Джулиана Ассанжа. Там отметили, что приговор носит карательный характер, а слушание о его экстрадиции может быть несправедливым.
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В Хабаровске запустили самый большой музыкальный пешеходный фонтан на Дальнем Востоке
В Хабаровске состоялась церемония запуска самого большого музыкального пешеходного фонтана на Дальнем Востоке, сообщает kp.ru.
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В Крыму объявили высокую пожарную опасность на 1 и 2 мая
В Крыму объявили высокую пожарную опасность на среду и четверг — 1 и 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
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Обладатель Кубка Стэнли объяснил, почему Овечкину и Малкину не стоит играть в одном звене
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Девилз» Владимир Малахов высказал мнение о возможности игры в одном звене в составе сборной России нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
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Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
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Селекционер ФХР рассказал, в каком настроении Овечкин прилетел в сборную
Менеджер селекционной службы Федерации хоккея России и олимпийский чемпион Владимир Малахов в интервью RT поделился подробностями от встречи с Александром Овечкиным в стане национальной команды. По мнению функционера, капитан «Вашингтона» перестроился после вылета своей команды из плей-офф Кубка Стэнли.
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Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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В CAS не исключили появления дел, подобных иску Семени к IAAF
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб прокомментировал решение отклонить апелляцию двукратной олимпийской чемпионки по бегу Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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В Сирии надеются на помощь КНР, России и Ирана в восстановлении страны
Власти Сирии надеются на помощь России, Ирана и Китая в восстановлении страны, рассказала советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.
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В усадьбе «Кусково» отреставрируют здание кухонного флигеля графов Шереметевых
В музее-усадьбе «Кусково» намерены отреставрировать здание кухонного флигеля графов Шереметевых, сообщает «Вечерняя Москва».
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СМИ: «Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева
Испанский футбольный клуб «Валенсия» провёл переговоры с агентом Хинесом Карвахалем, представляющим интересы российского полузащитника Дениса Черышева.
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В Москве 2 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 2 мая, из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Калининград присоединится к акции «Бессмертный полк»
Калининград примет участие в акции «Бессмертный полк», которая запланирована на 9 мая. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.
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Эксперты назвали среднюю цену подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года
Средняя цена подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года составила 752 тыс. рублей. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
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«Ливерпуль» обратился к болельщикам после инцидентов в Барселоне
Исполнительный директор английского «Ливерпуля» Питер Мур обратился к болельщикам клуба, находящимся в Испании накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».
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В Подмосковье рассказали о ходе посевных работ
В Московской области рассказали о ходе посевных работ, которые ведутся в 14 муниципальных образованиях. Об этом сообщает телеканал «360».
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Результаты Евровидения-2019 объявит пианист Иван Бессонов
Результаты голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» в прямом эфире телеканала «Россия 1» объявит пианист Иван Бессонов. Об этом сообщается на сайте.
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В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Оренбургской области
Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Оренбургской области в ближайшие сутки. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
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Названы самые интересные города России для поездок в майские праздники
Названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на агентство «Турстат».
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Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Красноярском крае
В Красноярском крае в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
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CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию двукратной олимпийской чемпионки по бегу Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл во Владивосток в составе отряда кораблей Северного флота
Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток, сообщает kp.ru. Это фрегат «Адмирал Горшков», спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно «Эльбрус» и морской танкер «Кама».
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Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог. По словам судьи Деборы Тейлор, Ассанж «стоил налогоплательщикам £16 млн», а его нарушение находится «за пределами самых серьёзных из предъявленных ему обвинений».
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«Металлург» объявил об уходе Эллисона и ещё девяти игроков
Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил об уходе из команды 10 игроков.
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Путин упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Харден доигрывал второй матч плей-офф НБА с «Голден Стэйт» с повреждением глаза
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден рассказал, что не без трудностей завершал второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за повреждения глаза.
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В плей-офф Кубка африканских наций — 2019 будут использовать VAR
Африканская конфедерация футбола (CAF) утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах плей-офф Кубка африканских наций — 2019.
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Адвокат Вышинского не намерен просить политического убежища в Европе
Адвокат руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский, которого подозревают в незаконной приватизации, не намерен просить политического убежища в Европе.
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Роспотребнадзор напомнил о действиях при укусе клеща
Роспотребнадзор вновь дал рекомендации по действиям при укусе клеща, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт ведомства.
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В первомайском шествии в Севастополе приняли участие более 20 тысяч человек
В первомайской демонстрации в Севастополе приняли участие более 20 тыс. человек, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на организаторов.
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СМИ: Фанаты «Ливерпуля» толкали людей в фонтаны в Барселоне
Болельщики английского клуба «Ливерпуль», прибывшие в Испанию на первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной», устроили беспорядки на одной из площадей города.
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Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Тренер «Коламбуса» высоко оценил игру Бобровского в третьем матче серии с «Бостоном»
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру голкипера Сергея Бобровского в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
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Берлускони перенёс лапароскопию
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенёс лапароскопию в связи с кишечной непроходимостью. Об этом говорится в заявлении его партии «Вперёд, Италия».
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Фигурист Коляда рассказал об образе для произвольной программы на следующий сезон
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, в каком образе он будет выступать в произвольной программе в сезоне-2019/20.
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В США опасаются потери позиций в космосе на фоне успехов КНР и России
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отметил необходимость изменить американскую космическую стратегию, чтобы не терять своего превосходства в космосе на фоне успехов России и Китая.
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В Госдуме оценили разрешение КС Чехии требовать от гостей отеля признания Крыма украинским
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT постановление Конституционного суда (КС) Чехии, который не нашёл дискриминации в решении руководства одного из отелей не размещать российских граждан за отказ написать заявление, осуждающее присоединение Крыма к России.
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Ковальчук заявил, что хотел бы поиграть с Дацюком за «Лос-Анджелес»
Нападающий Илья Ковальчук заявил, что хотел бы сыграть с форвардом Павлом Дацюком за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
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На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
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Задержанному с взрывным устройством в Крайстчерче предъявили обвинения
Задержанному в новозеландском городе Крайстчерч мужчине предъявили обвинения после обнаружения у него взрывного устройства и боеприпасов.
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Ковальчук высказался о неудачном сезоне в «Лос-Анджелес»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о причинах неудачного сезона.