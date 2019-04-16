СТРАНА.ua: Савченко пообещала избавить Украину от политического «старья»

Надежда Савченко, освобождённая из зала суда из-за истечения срока её содержания под стражей, заявила, что готова доказывать свою невиновность. Как пишет «СТРАНА», политик также пообещала бороться за смену политической системы на Украине и против политического «старья» в Верховной раде.

Украинский депутат Надежда Савченко была освобождена из-под стражи в Броварском суде, так как ровно в полночь истёк срок её содержания под стражей. Как пишет «СТРАНА», сразу же после освобождения Савченко заявила, что готова доказывать свою невиновность в суде, а также намерена бороться за смену политической системы на Украине и против политического «старья» в Верховной раде.

«Я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я — герой Украины. И для меня Украина — не пустое слово, я буду бороться за Украину до победного конца, и Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко, всех тех нечестных людей, которые вершили своё бесчестное правосудие. Я остаюсь в зале суда, несправедливо просидев год. На Украине, не в России — заметьте. Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде», — заявила Савченко.

Говоря о политической ситуации на Украине, Савченко высказала мнение, что украинцы научились больше не верить обманывающим их политикам, научились думать и нашли путь, как «абсолютно мирным, эволюционным способом изменить эту политическую систему».

«И мы поможем всем тем, кто уже в этом процессе. Наша политическая сила «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» поможет заменить все те политические партии, всё то старьё, которое сейчас наполняет Верховную раду, и у нас это получится», — сказала политик.