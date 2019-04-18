Guardian: украинцы массово перебираются в Польшу в поисках лучшей жизни

Тысячи украинцев продолжают покидать свою страну и перебираются в соседнюю Польшу, где жизнь, несмотря на все издержки, кажется гораздо более привлекательной перспективой по сравнению с тем, что может ждать их на родине. Как пишет The Guardian, массовый приезд украинцев явно свидетельствует о положении самой Украины, где экономическая ситуация резко ухудшилась после 2014 года.

Хотя правительство Польши отказалось выполнять условия плана по квотированию беженцев, прибывших в Евросоюз из Сирии и других горячих точек, страна молча мирится с потоком украинских мигрантов, которые приезжают в страну в рамках самой масштабной волны миграции за последние несколько лет. Как пишет The Guardian, в настоящее время официально в Польше работают около 400 тыс. граждан Украины, однако гораздо больше украинцев работают в теневой экономике или являются сезонными рабочими.

Приезд украинцев позволяет компенсировать нехватку рабочей силы, спровоцированную тем, что после вступление Польши в Евросоюз многие поляки поспешили перебраться в Великобританию, Германию и другие страны. Однако такое число украинских мигрантов может много рассказать и о положении самой Украины, где экономическая ситуация резко ухудшилась после 2014 года.

«Дошло до того, что страну покинуло целое поколение. Польша забрала наши лучшие умы, наших лучших работников», — рассказала журналистам Ирина Верещук, бывший мэр города Рава-Русская, расположенного у границы с Польшей.

В Польше долгое время действовала программа, в соответствии с которой могли получить визу иностранные рабочие, нанимаемые на короткий срок. Теперь, после введения в 2017 году безвизового режима для украинцев, всё стало ещё проще. По словам многих поляков, правительство их страны напрашивается на неприятности, позволяя такому большому числу украинцев селиться в Польше.

«Украинцы довольно близки нам в физическом и культурном смыслах, но, если вы создаёте многонациональное государство, будьте готовы к проблемам. Массовая экономическая миграция для страны подобна кокаину для трудоголика. В краткосрочной перспективе он позволяет вам работать более эффективно, но потом начинаются проблемы», — рассказал Кшиштоф Босак, бывший член парламента и заместитель главы Национального движения.

Многие украинцы выполняют низкооплачиваемую и малоквалифицированную работу, за которую поляки попросту не хотят браться. Однако в отличие от польских работников в других странах Евросоюза, у украинцев в Польше довольно мало правовых гарантий, на которые можно опереться. Руслана Побережная, 20-летняя украинка из города Винницы, которая приехала в Люблин и нашла работу официантки, рассказала журналистам, что ей платят треть той суммы, которую получают поляки, выполняющие такую же работу. Когда она попыталась пожаловаться, над ней посмеялись и сказали, что у нее нет никаких прав.

Однако, как заключает издание, для многих украинцев жизнь в Польше, несмотря на все препятствия, с которыми они сталкиваются на пути к интеграции, кажется гораздо более привлекательной перспективой по сравнению с тем, что может ждать их на родине.

«Число украинских рабочих в Польше продолжает расти. На автовокзале в Люблине большая часть объявлений написана на украинском языке — они предлагают приехавшим в Польшу украинцам дешёвые сим-карты, банковские и другие услуги. Ежедневно только в Киев отправляется по 17 рейсов», — пишет The Guardian.