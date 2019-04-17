Polskie Radio: Россия вовсе не горит желанием налаживать отношения с Польшей

Россия играет с Польшей в такую же игру, как и с другими странами региона — игру за расширение своей сферы влияния, поэтому в улучшении отношений с Варшавой Москва явно не заинтересована, считает польский публицист Агнешка Ромашевска-Гузы. Если что-то и интересует власти в Кремле, так это Западная Европа, отмечает она в беседе с Polskie Radio.

На протяжении многих лет польско-российские отношения находятся в тупике. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский после вступления в должность направил в Москву делегацию, чтобы она прозондировала почву на предмет возможного выхода из этого тупика, но, по всей видимости, Владимир Путин не был в этом заинтересован, поэтому Польша, похоже, обречена на негативный сценарий нахождения между двумя державами, рассказывает Polskie Radio.

Польский эксперт Витольд Репетович в эфире радиостанции подтвердил тезис о том, что Россия не заинтересована в нормализации отношений с Польшей. По его мнению, главное мировое противостояние — это противостояние США и Китая. «США стараются перетянуть Россию на свою сторону, но пока что безуспешно. А Россия достаточно эффективно действует в Европе, используя её многочисленные ошибки, но не только в Европе, но и, к примеру, в Северной Африке», — уверяет аналитик.

В свою очередь, польский публицист Агнешка Ромашевска-Гузы отмечает, что Россия играет с Польшей в такую же игру, как и с другими странами этого региона, — игру за расширение своей сферы влияния. «Если что-то и интересует власти в Кремле, так это Западная Европа», — уверяет она. Публицист указывает на то, что Владимир Путин использует внешнюю политику для внутренних нужд. «Когда у него плохо идут дела в России, потому что пенсионеры недовольны, то у него рождается идея провести какую-то быструю войну», — добавляет эксперт.

Профессор Гжегож Мотыга, однако, указывает на то, что на плохое состояние отношений на линии Варшава — Москва влияет польская критика аннексии Россией части Грузии, а также украинского Крыма*. «С другой стороны, мы зашли слишком далеко в разрыве научных и культурных связей, — подчёркивает он. — Конечно, это правда, что российская сторона арестовывала и выдворяла польских учёных, но и с польской стороны были введены ограничения, и предосудительной является даже дискуссия о российском кино».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).