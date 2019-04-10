Сикорский: цель Путина — превосходство над каждой страной ЕС по отдельности

Европе необходимо увеличить финансирование борьбы с «российской дезинформацией», уверен экс-глава польского МИД Радослав Сикорский. В интервью изданию Gazetа Wyborcza политик заявил, что ЕС стоит подумать о том, как стать настоящей державой, иначе на мировой арене им станут вскоре помыкать.

Мировой порядок, установленный после Второй мировой войны и после падения коммунизма, подходит к концу. Состав Совета Безопасности ООН уже больше не олицетворяет соотношение сил в мире. Рано или поздно наступит новая раздача. Польша может сама постараться войти в группу стран «Большой двадцатки», но влияние на то, что происходит в мире, она может получить только в рамках сильного ЕС, говорит в интервью изданию Gazetа Wyborcza бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



Несмотря на то что страны ЕС считают, что ещё не настал час для общей внешней политики ЕС, Радослав Сикорский позиционирует себя как приверженца европейской державности. Из-за растущего могущества Китая и китайско-американского конфликта, если у Европы не будет стратегической автономии, другие станут ею помыкать, а внешние державы будут её регулировать. «На мировой арене все европейские страны маленькие, поэтому свои интересы они смогут защитить только вместе», — объясняет экс-министр.



Смелая идея президента Эммануэля Макрона, которую, кстати, также поддерживает Ярослав Качиньский, о том, чтобы ЕС стал державой, базирующейся на ядерном арсенале Франции, близка Радославу Сикорскому. Французское место в Совбезе ООН могло бы функционально стать своего рода лидирующим местом Франции в ЕС. После выхода Великобритании из ЕС именно Франция получит ключи к державности Европейского союза. И если бы французы передали ЕС свои державные ресурсы, тогда Германии также надо было бы предоставить свои экономические ресурсы, уверяет он. В таком случае и Польше пришлось бы отказаться от националистской политики в отношении ЕС: перестать считать ЕС лишь межправительственной организацией и общим рынком — и поддержать такой проект в качестве партнёра в лидерстве. «Тогда из Европы можно было бы создать настоящую державу», — заявляет политик.



В интервью экс-глава польского МИД предлагает рассмотреть важный для Польши вопрос конфликта на Украине. «Он касается всего ЕС, потому что Украина стала целью России из-за своих проевропейских стремлений. Однако так называемый нормандский процесс не протекает под эгидой ЕС», — уверяет он. Две страны ЕС — Германия и Франция, — которые не имеют общей границы ни с Россией, ни с Украиной, пытаются — пока что безуспешно — прийти к окончательному разрешению конфликта. «В конце концов ЕС обладает необходимыми инструментами — и кнутом и пряником. Ведь это именно ЕС ввёл в отношении России экономические санкции, а Украине предоставил безвизовый режим», — подчёркивает он.



При этом политик считает, что защита восточного фланга — это задача для НАТО. Там скрыта угроза полномасштабного конфликта старого типа. ЕС ещё долгое время не сможет с ним справиться в одиночку, объясняет политик.



В интервью Сикорский также упрекает ряд стран ЕС в том, что они охотно пользуются поддержкой Россией антиевропейских сил в ходе выборов в Европарламент. Есть те, кто делает это осознанно: Венгрия, Великобритания, Италия. Но эта проблема существует и в Польше, где часть политиков не осознаёт либо отрицает, что она реализует чужие интересы. Те, кто нападает на Европейский союз, подрывая польскую позицию в ЕС, служат российским целям, которые вполне ясны, подчёркивает экс-министр.



«Путину надо постоянно ослаблять ЕС, чтобы господствовать над каждым европейским государством по отдельности. Прошу заметить, что правительство ПИС подпадает под критику многих столиц, но не под критику Кремля», — объясняет экс-министр.



«Более того, отдел по борьбе с российской дезинформацией в ЕС насчитывает чуть больше десяти человек… Я разочарован некоторыми приоритетами Могерини... На борьбу с дезинформацией надо направлять больше средств», — добавляет он.



От дезинформации пока защитили себя Германия, а также Франция — главным образом потому, что они сделали выводы из того, то творилось на Украине и, прежде всего, в США во время президентских выборов. «Вопрос, однако, состоит в том, сможем ли мы на этот раз защититься, или мы вновь дадим себя обмануть разным техникам дезинформации», — резюмировал в интервью изданию Gazetа Wyborcza бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.