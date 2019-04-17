Bloomberg: польский Форт Трамп уже не за горами

Варшава и Вашингтон продолжают переговоры о создании на территории Польши постоянной базы американских вооружённых сил — и, по некоторым данным, они могут уже скоро заключить договорённость об этом, пишет Bloomberg. Как отмечается в материале агентства, США также рассматривают возможность увеличения американского военного контингента ещё до создания аванпоста.

Польша приближается к заключению договорённости с США о создании на польской территории американской военной базы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как подчёркивает корреспондент агентства, Варшава считает, что американский аванпост послужит в качестве «фактора сдерживания» для потенциальной «российской агрессии», однако Кремль скорее всего воспримет создание такой базы как «провокацию».



По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп в настоящий момент рассматривает возможность визита в Польшу осенью, в случае если Вашингтон и Варшава договорятся об основании базы. Вместе с тем, поддерживает ли он эту идею в полной мере, пока не ясно, отмечается в материале. Господин Трамп активно критиковал европейских союзников США по НАТО за то, что они тратят слишком мало средств на собственную оборону, и даже грозился потребовать от стран, где размещены американские военные, оплачивать не только полную стоимость баз, но и 50% сверху в качестве «премии за такую привилегию», говорится в статье. Тем не менее американский президент с благосклонностью относится к Польше: её правительство неоднократно вступало в конфликт с руководством Евросоюза из-за принимаемых в Варшаве законов, а президент страны Анджей Дуда применял ту же «антииммигрантскую и националистическую риторику», что и Трамп, пишет автор.



В ходе встречи с Дудой в сентябре прошлого года Трамп говорил, что США «очень серьёзно» думают над созданием базы; Дуда тогда шутил, что новый объект можно было бы назвать Форт Трамп, напоминает автор статьи. На этой неделе Вашингтон также должен был посетить премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий, который планировал обсудить базу с советником Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, однако, как сообщают источники Bloomberg, этот визит был отложен, и польский премьер вместо американской столицы поедет в Чикаго и Нью-Йорк.



Как сообщил Bloomberg источник, «знакомый со стратегией Белого дома», вместо незамедлительного строительства базы Вашингтон также может увеличить находящийся в Польше на ротационной основе контингент американских военнослужащих, численность которого на данный момент составляет 4 тыс. человек. Этот вариант сейчас обсуждают американские ведомства во главе с Пентагоном и при участии Джона Болтона, говорится в материале. При этом, как говорят источники Bloomberg, американская сторона выступает против того, чтобы база — когда она в итоге будет создана — носила название Форт Трамп.



Лидеры Польши давно добиваются наращивания военного присутствия США в своей стране и уже просили у Вашингтона на постоянной основе разместить на польской земле полноценную бригаду, подчёркивает корреспондент Bloomberg. Как и многие другие восточноевропейские страны, Польша стала с большой осторожностью относиться к «территориальным притязаниям» России после «аннексии»* Крыма Кремлём; именно «эпизод с Крымом» заставил США и их союзников по НАТО отправить в Польшу ротационный контингент, пишет он.



Как отмечает журналист, инициатива по постоянному размещению американских войск в Польше может вызвать неприятие у других европейских союзников США, «удручённых разворотом страны в сторону автократии, в рамках которого была произведена реформа судебной ветви власти, подчинившая, как считают её критики, суды политикам».



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

