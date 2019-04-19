«Телеканал новин 24» собрал самые яркие цитаты с дебатов Порошенко и Зеленского

На киевском стадионе «Олимпийский» прошли дебаты между претендентами на пост главы Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. «Телеканал новин 24» собрал все самые яркие высказывания кандидатов, претендующих на президентское кресло.

Состоялись дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский». Как пишет «Телеканал новин 24», первым своё выступление начал Владимир Зеленский. Зеленский назвал Украину «очень модной, чистой и демократической» страной и отметил, что в 2014 году не мог себя представить на этом месте.

Зеленский подчеркнул, что курс Порошенко «жить по-новому» стал для украинцев курсом выживать. Во время своего выступления кандидат вспомнил об обещании Порошенко остановить войну за 2 недели. Шоумен утверждает, что всё «переросло в Иловайск и Дебальцево, а майданом воспользовались негодяи».

«Мы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Это правда. Потому существует два Порошенко», – сказал со сцены Зеленский, назвав второго Порошенко Петром Вторым.

После этого Зеленский обвинил Порошенко в череде невыполненных обещаний и назвал себя «не политиком, а простым человеком, который пришел сломать эту систему».

Порошенко отметил, что его команда ждала 3 недели, пока команда оппонента решится на дебаты.

«Мы имеем позицию, когда господин Владимир прячется от журналистов, от оппонента и от украинского народа. Потому что право украинского народа – знать, что собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. И собирается делать он, а не его члены штаба, консультанты и советники»,– заявил Порошенко.

Действующий президент подчеркнул, что страна стоит перед вызовами, которые требуют от президента мужества, силы и международного опыта. Порошенко вспомнил о «курсе молодого бойца», о начале которого объявила команда Зеленского. При этом он упомянул, что Зеленский уклонялся от военной повестки.

«Если мы не имеем ответа на эти вопросы – это слабый глава государства, который не может выдержать удары Путина», – подчеркнул Порошенко.

При этом действующий президент добавил, что верит, что Зеленский сдать Украину России не хочет. Однако, по его словам, это хочет сделать Путин – и сегодня Украина должна избегать всех рисков.

«Вы – не кот в мешке, вы – мешок. А в вашем мешке черти и коты, включая олигархов, бывших регионалов и всё то, что угрожает моей стране. И мы вас не допустим к власти, Владимир», – завершил Порошенко.

В конце дебатов кандидаты на пост президента Украины обменялись громкими заявлениями. Зеленский заявил, что приоритетами его работы будут борьба с коррупцией, снятие депутатской неприкосновенности с судей, депутатов и президента.

«По поводу войны: мы сделаем всё, чтобы её закончить»​, – заявил Зеленский.

«Мы не допустим восстановления олигархата и возвращения беглых олигархов на Украину.

Они не видят, что сделано за пять лет. Мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым, защитить Донбасс и страну в целом. В том числе и от популизма и российских фейков», – закончил Порошенко.