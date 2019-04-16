Euronews: Зеленский призвал Порошенко «заняться делом», а не устраивать шоу на стадионе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в ответ на обвинения в трусости, которые выдвинул Пётр Порошенко после отказа своего соперника по предвыборной гонке участвовать в досрочных дебатах. Зеленский подчеркнул, что «когда президент становится шоуменом — это печально», и призвал Порошенко заняться делами, а не «бегать по телеканалам и кричать на стадионе», передаёт Euronews.
Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил своему оппоненту на выборах — действующему главе государства Петру Порошенко, который вновь обвинил соперника в трусости и некомпетентности. В понедельник на своей странице в Facebook Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором призвал его заняться делом, «вместо того чтобы бегать по телеканалам и кричать на стадионе».
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, кандидат в президенты:Хочу обратиться к человеку, который занимает очень важный пост, пост президента Украины. Господин Порошенко, я хочу, чтобы вы от «я услышал» перешли к «я сделаю». Шоумен может стать президентом. А когда президент становится шоуменом — это печально... Дебаты 19-го, а дела — каждый день.
Ранее Владимир Зеленский не принял приглашение президента Украины провести дебаты в воскресенье, 14 апреля. В результате на киевском стадионе «Олимпийский» прошёл очередной предвыборный митинг Порошенко, который заявил, что Зеленский прийти на дебаты с ним «побоялся». Изначально стороны договорились о проведении дебатов 19 апреля. Но затем президент заявил, что ждёт Зеленского на неделю раньше, отметив, что согласен и на вторые дебаты 19-го. Но в штабе Зеленского заявили, что необходимости в двойных дебатах не видят.
Победу шоумену во втором туре президентских выборов 21 апреля прочит тигр-предсказатель из Красноярского зоопарка, до сих пор не ошибавшийся в прогнозах. Но у Зеленского есть и более весомые шансы: он уверенно лидирует в предвыборных опросах.
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