«Разгадать загадку Зеленского» — Le Monde о встрече Макрона с украинскими кандидатами в президенты
12 апреля «бурная» украинская президентская гонка на несколько часов переместилась в Париж, пишет Le Monde. Лидер Франции Эммануэль Макрон поочерёдно принял у себя обоих участников второго тура президентских выборов на Украине — Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
По информации издания, инициатором встречи выступила команда Зеленского. «Интерес молодого кандидата, мечтающего стать «украинским Макроном», очевиден: продемонстрировать близость к популярному на Украине лидеру, утвердить свою значимость на международной арене, а также напомнить, вопреки карикатурам, изображающим его русской марионеткой, о своей верности Западу», — отмечает издание.
По словам газеты, вначале Елисейский дворец предпочёл не удовлетворять просьбу Зеленского, поскольку встречи с кандидатами на пост главы государства не являются для президента Франции обычной практикой и случаются довольно редко. Однако когда добиваться встречи с Макроном стал и действующий президент Украины Пётр Порошенко, лидер Франции согласился принять его у себя, запланировав также и встречу с Зеленским, «чтобы не создавать впечатления покровительства одному лагерю». По мнению французской стороны, выбор штаба Зеленского пал на Париж из-за поддержки Берлином кандидатуры Порошенко.
Для Елисейского дворца консультации со штабом Зеленского стали возможностью «напомнить об обязательствах Франции в отношении Украины» в качестве участника группы по урегулированию ситуации на востоке страны, а также «напомнить, что и Украина должна прилагать усилия» для установления мира на Донбассе, говорится в сообщении, опубликованном администрацией Макрона в четверг. Как напоминает издание, установление режима прекращения огня на востоке Украины указывается Зеленским в качестве приоритета будущей политики, однако его проект по вовлечению в формат «Нормандской четвёрки» Вашингтона и Лондона вряд ли найдёт поддержку у других членов группы — Москвы, Парижа и Берлина.
Другими словами, встреча предоставила французским властям шанс «разгадать загадку» нового игрока на украинской политической сцене, чьи намерения, в том числе, относительно донбасского конфликта, остаются довольно «расплывчатыми», замечает Le Monde. По словам издания, вероятная победа Зеленского на выборах станет «прыжком в неизвестность» не только для Украины, но и для партнёров Киева на международной арене.
По итогам встречи с Зеленским «Елисейский дворец воздержался от вынесения какого-либо вердикта», ограничившись публикацией фотографии с улыбающимся украинским кандидатом, подчёркивает газета, напоминая, что первое «дипломатическое крещение огнём» в начале этого года закончилось для Зеленского «провалом». На встрече с дипломатами западных стран в Киеве новоиспечённый политик определённо чувствовал себя «не в своей тарелке» и демонстрировал неспособность обсуждать вопросы, выходящие за рамки «пространных деклараций о намерениях».
В то же время «завсегдатай» Елисейского дворца Пётр Порошенко, прибывший в Париж после встречи с Ангелой Меркель в Берлине, в ходе встречи всячески демонстрировал своё взаимопонимание с Эммануэлем Макроном, пишет газета. Как глава государства, Порошенко получил право на более радушный приём, чем тот, что был оказан Зеленскому — украинский президент был встречен Национальной гвардией.
Радий зустрічі зі щирим другом України @EmmanuelMacron pic.twitter.com/kQNuAXLQlT— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
«С самого начала своей избирательной кампании Порошенко подчёркивает свой статус руководителя, пользующего почтением на Западе, того, кто подписал с Европейским союзом соглашение об ассоциации и обеспечил своим гражданам возможность пользоваться безвизовым режимом въезда в ЕС», — напоминает Le Monde. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для того, чтобы забыть о «разочаровывающих результатах в сфере борьбы с коррупцией», отмечает издание. Свидетельство тому — данные последних опросов общественного мнения на Украине, согласно которым проголосовать за Зеленского намерены 61% избирателей, в то время как сторонниками действующего президента выступают всего 24% граждан страны.
Как бы то ни было, эта «дипломатическая отлучка» выглядела желательной для многих паузой в избирательной кампании, методы которой становятся всё более «грязными», отмечает газета.