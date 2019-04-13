«Разгадать загадку Зеленского» — Le Monde о встрече Макрона с украинскими кандидатами в президенты

12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон поочерёдно принял у себя Владимира Зеленского и Петра Порошенко — участников второго тура президентских выборов на Украине, пишет Le Monde. Для украинских политиков визит в Париж стал поводом напомнить о своей верности западному курсу, Елисейский дворец же воспользовался случаем, чтобы разгадать загадку Зеленского, чьи политические намерения всё ещё остаются расплывчатыми, отмечает издание.

12 апреля «бурная» украинская президентская гонка на несколько часов переместилась в Париж, пишет Le Monde. Лидер Франции Эммануэль Макрон поочерёдно принял у себя обоих участников второго тура президентских выборов на Украине — Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

По информации издания, инициатором встречи выступила команда Зеленского. «Интерес молодого кандидата, мечтающего стать «украинским Макроном», очевиден: продемонстрировать близость к популярному на Украине лидеру, утвердить свою значимость на международной арене, а также напомнить, вопреки карикатурам, изображающим его русской марионеткой, о своей верности Западу», — отмечает издание.

По словам газеты, вначале Елисейский дворец предпочёл не удовлетворять просьбу Зеленского, поскольку встречи с кандидатами на пост главы государства не являются для президента Франции обычной практикой и случаются довольно редко. Однако когда добиваться встречи с Макроном стал и действующий президент Украины Пётр Порошенко, лидер Франции согласился принять его у себя, запланировав также и встречу с Зеленским, «чтобы не создавать впечатления покровительства одному лагерю». По мнению французской стороны, выбор штаба Зеленского пал на Париж из-за поддержки Берлином кандидатуры Порошенко.

Для Елисейского дворца консультации со штабом Зеленского стали возможностью «напомнить об обязательствах Франции в отношении Украины» в качестве участника группы по урегулированию ситуации на востоке страны, а также «напомнить, что и Украина должна прилагать усилия» для установления мира на Донбассе, говорится в сообщении, опубликованном администрацией Макрона в четверг. Как напоминает издание, установление режима прекращения огня на востоке Украины указывается Зеленским в качестве приоритета будущей политики, однако его проект по вовлечению в формат «Нормандской четвёрки» Вашингтона и Лондона вряд ли найдёт поддержку у других членов группы — Москвы, Парижа и Берлина.

Другими словами, встреча предоставила французским властям шанс «разгадать загадку» нового игрока на украинской политической сцене, чьи намерения, в том числе, относительно донбасского конфликта, остаются довольно «расплывчатыми», замечает Le Monde. По словам издания, вероятная победа Зеленского на выборах станет «прыжком в неизвестность» не только для Украины, но и для партнёров Киева на международной арене.

По итогам встречи с Зеленским «Елисейский дворец воздержался от вынесения какого-либо вердикта», ограничившись публикацией фотографии с улыбающимся украинским кандидатом, подчёркивает газета, напоминая, что первое «дипломатическое крещение огнём» в начале этого года закончилось для Зеленского «провалом». На встрече с дипломатами западных стран в Киеве новоиспечённый политик определённо чувствовал себя «не в своей тарелке» и демонстрировал неспособность обсуждать вопросы, выходящие за рамки «пространных деклараций о намерениях».

В то же время «завсегдатай» Елисейского дворца Пётр Порошенко, прибывший в Париж после встречи с Ангелой Меркель в Берлине, в ходе встречи всячески демонстрировал своё взаимопонимание с Эммануэлем Макроном, пишет газета. Как глава государства, Порошенко получил право на более радушный приём, чем тот, что был оказан Зеленскому — украинский президент был встречен Национальной гвардией.

«С самого начала своей избирательной кампании Порошенко подчёркивает свой статус руководителя, пользующего почтением на Западе, того, кто подписал с Европейским союзом соглашение об ассоциации и обеспечил своим гражданам возможность пользоваться безвизовым режимом въезда в ЕС», — напоминает Le Monde. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для того, чтобы забыть о «разочаровывающих результатах в сфере борьбы с коррупцией», отмечает издание. Свидетельство тому — данные последних опросов общественного мнения на Украине, согласно которым проголосовать за Зеленского намерены 61% избирателей, в то время как сторонниками действующего президента выступают всего 24% граждан страны.

Как бы то ни было, эта «дипломатическая отлучка» выглядела желательной для многих паузой в избирательной кампании, методы которой становятся всё более «грязными», отмечает газета.