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Figaro: Макрон в один день примет у себя и Зеленского, и Порошенко

Материал представлен в переводе ИноТВ
За неделю до второго тура президентских выборов на Украине оба кандидата — и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский — отправляются в Париж на встречу с Эммануэлем Макроном, сообщает Le Figaro. Причём французский президент примет их одного за другим с разницей в несколько часов.
Figaro: Макрон в один день примет у себя и Зеленского, и Порошенко
Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится в пятницу с украинским президентом Петром Порошенко и с его противником на грядущих выборах Владимиром Зеленским, пишет Le Figaro. Так, Зеленского Макрон примет в Елисейском дворце первым в 15 часов, а Порошенко — в 18 часов. Второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля, напоминает издание.

Встреча с украинским президентом, по словам французской администрации, позволит скоординировать позиции по разным проектам двусторонних отношений и обсудить перспективы урегулирования конфликта в Донбассе. Франция наряду с Германией, Украиной и Россией участвует в нормандском формате, который призван разрешить конфликт на востоке Украины.

Зеленский же будет принят как «другой кандидат, вышедший во второй тур президентских выборов на Украине». Причём Порошенко в курсе, что Макрон будет с ним встречаться.

Как напоминает Le Figaro, Зеленский в первом туре выборов набрал больше 30% голосов, тогда как Порошенко — всего 16%.

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источник
Le Figaro Франция Европа
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Владимир Зеленский геополитика Петр Порошенко Украина Франция Эммануэль Макрон
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