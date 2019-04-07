Украинская правда Оригинал

УП: Владимир Кличко уличил Порошенко и Зеленского в обмане

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский боксёр Владимир Кличко назвал обманом анализы на наркотики и алкоголь, сданные Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 5 апреля, сообщает «Украинская правда». Он пояснил, что невозможно всего через несколько часов получить результаты анализа на наличие запрещённых препаратов или алкоголя в крови или моче. Спортсмен также призвал политиков сделать квалифицированный повторный тест, говорится в статье.
УП: Владимир Кличко уличил Порошенко и Зеленского в обмане
Facebook
Профессиональный боксёр с многолетним стажем Владимир Кличко назвал обманом анализы на алкоголь и наркотики, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, сообщает «Украинская правда».
 
В видеообращении, которое Кличко-младший выложил на своей странице в Facebook, боксёр призвал политиков сделать квалифицированный повторный тест.
 
Как пояснил Владимир Кличко, невозможно всего через несколько часов получить результаты анализа на наличие запрещённых препаратов или алкоголя в крови или моче.
 
«Для проведения анализа необходимо хотя бы 48 часов, — подчеркнул спортсмен. — Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать «чистого» президента».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Украинская правда Украина Европа
теги
Владимир Зеленский выборы Петр Порошенко Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров