УП: Владимир Кличко уличил Порошенко и Зеленского в обмане

Профессиональный боксёр с многолетним стажем Владимир Кличко назвал обманом анализы на алкоголь и наркотики, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, сообщает «Украинская правда».

В видеообращении, которое Кличко-младший выложил на своей странице в Facebook, боксёр призвал политиков сделать квалифицированный повторный тест.

Как пояснил Владимир Кличко, невозможно всего через несколько часов получить результаты анализа на наличие запрещённых препаратов или алкоголя в крови или моче.

«Для проведения анализа необходимо хотя бы 48 часов, — подчеркнул спортсмен. — Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать «чистого» президента».