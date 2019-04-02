Les Echos: украинцы сделали шаг в неизвестность

На втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский имеет все шансы выиграть, если его поддержат другие кандидаты, выбывшие из гонки, пишет Les Echos. При этом автор статьи предвещает, что борьба будет напряжённой, а самому Зеленскому ещё предстоит серьёзно поработать над своей программой.

«Украинцы сделали ещё один шаг в неизвестность», — пишет Les Echos. Автор статьи имеет в виду результат выборов на Украине, когда новичок в политике Владимир Зеленский вышел во второй тур с Петром Порошенко.



Ему помогла в этом его популярность телевизионного комика, отмечает журналист. В итоге его результат оказался на 10% выше, чем предсказывали опросы. Он играет на злости украинцев, уставших от конфликта на востоке страны и от стагнации в экономике. А экономические проблемы связаны с коррупцией, слабостью судебной системы и с правлением олигархов. Этот десяток бизнесменов контролирует почти шестую часть ВВП, а также телеканалы и, таким образом, обладает политической властью, пишет автор.



Зеленский пообещал разрушить эту систему, частью которой является Порошенко. Но сам Зеленский связан с Игорем Коломойским, напоминает автор статьи.



Наблюдатели ОБСЕ не заметили никаких нарушений во время голосования, хотя были обвинения в фальсификациях и подкупе голосов. Однако предвыборная кампания перед вторым туром ожидается озлобленная. Пётр Порошенко назвал комика «податливым, хихикающим, неопытным, слабым, аморфным и неуверенным», а Зеленский угрожает посадить своего противника за коррупцию.



Зеленский имеет все шансы выиграть во втором туре, если его поддержат другие кандидаты, которые враждуют с Порошенко, отмечает автор статьи. Но при этом он не советует Зеленскому «покоиться на лаврах», ведь, как ни парадоксально для актёра, он не чувствует себя комфортно во время дебатов. Теперь же ему придётся показать, что он разбирается в вопросах, хотя пока программа у него довольно краткая: организовать референдум по вступлению в НАТО, бороться против коррупции, придать импульса экономике и вести переговоры с Россией, отмечает журналист Les Echos.