Вести: договор о дружбе Украины с Россией прекратил своё действие

С сегодняшнего дня прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. Как передают «Вести», данный документ был основополагающим в российско-украинских отношениях и предполагал стратегическое партнёрство двух стран.

С 1 апреля Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией прекратил своё действие. Как пишут «Вести», договор был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Договор предусматривал, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.

Документ был основополагающим в российско-украинских отношениях, он предполагал стратегическое партнёрство двух стран. Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины.