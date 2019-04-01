Вести: договор о дружбе Украины с Россией прекратил своё действие

Популярное
-
Focus: диалог и «убедительное» устрашение — немецкая правящая коалиция назвала рецепт отношений с Россией Focus Online
-
Stratfor: демографические изменения создадут России немало серьёзных проблем Stratfor
-
Bloomberg: в погоне за независимостью от доллара Россию накрыла «золотая лихорадка» Bloomberg
-
ERR: Эстония переходит на посуду из бумаги и тростника из-за запрета пластика в ЕС ERR
-
CNN: «сколько понадобится» — Россия вступила в словесное противостояние с США из-за Венесуэлы CNN
-
Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут Das Erste
-
Haaretz: Дамаск предложил Вашингтону поделиться с Израилем собственной землёй Haaretz
-
Польский журналист: имперское мышление давит на отношение России к внешнему миру Gazeta Wyborcza
INFOX.SG
-
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
-
Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море
Руководители внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.
-
Порошенко анонсировал борьбу за пост президента во втором туре выборов
Действующий президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что намерен бороться за победу во втором туре выборов главы государства.
-
МАК подключился к расследованию авиакатастрофы под Франкфуртом
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к участию в расследовании авиакатастрофы под Франкфуртом, в которой погибла глава совета директоров S7 Наталия Филёва.
-
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Во второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон, составленный по инициативе телеканала RT компанией «Крибрум», в частности, вошли журналистка Божена Рынска и телеведущий Андрей Малахов.
-
Президент Армении отправился в Нагорный Карабах
Президент Армении Армен Саркисян отправился в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, информирует пресс-служба лидера.
-
Путин разрешил использование герба России в качестве основы для эмблемы федерации бокса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федерацию бокса России правом использования государственного герба страны в качестве геральдической основы для эмблемы организации.
-
Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил Ханты-Мансийск местом проведения национального первенства 2020 года.
-
В Кремле прокомментировали выборы президента Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотят видеть у власти на Украине партию не войны, а мира.
-
Суд рассмотрит жалобу на арест Ишаева 8 апреля
Московский городской суд 8 апреля рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
-
Лукашенко заявил о готовности «сделать больше» для мира на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, что Минск будет прилагать максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе.
-
Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила свою работу в организации.
-
Драчёв оценил работу СБР в прошедшем сезоне
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв дал оценку работе организации в сезоне-2018/19.
-
Папа Римский: Месси очень хорош, но он не бог
Папа Римский Франциск высказал мнение о высказываниях фанатов, называющих капитана и форварда «Барселоны» Лионеля Месси богом.
-
Суд арестовал 9,99% принадлежащих Baring акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области по заявлению миноритарного акционера банка «Восточный» наложил арест на 9,99% акций, которые принадлежат кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестиционного фонда Baring Vostok.
-
«Анжи» не принял отставку Адиева
Руководство махачкалинского футбольного клуба «Анжи» не приняло заявление Магомеда Адиева об отставке с поста главного тренера команды.
-
Богданов и Аббас обсудили эскалацию напряжённости в секторе Газа
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи 31 марта в Тунисе обсудили обострение ситуации в секторе Газа.
-
Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 70% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 70,03% протоколов он набирает 30,45% голосов, действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,19%.
-
Хованцев и Кугаевский принесли друг другу извинения за публичную критику
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский и главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев принесли друг другу извинения за некорректные высказывания в прессе по ходу нынешнего сезона.
-
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Фрегаты королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании прибыли в порт Одессы.
-
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
-
Драчёв призвал коллег по биатлону прекратить публичные споры в СМИ
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв призвал коллег прекратить публичные споры в прессе.
-
Синоптики заявили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Российской газетой» заявил, что по климату апрель является самым динамичным месяцем года.
-
Спортсмены рассказали, как Трамп всех обманывает во время игры в гольф
Спортивный журналист Рик Рейли, автор книги Commander in Cheat: How Golf Explains Trump, пишет, что президент США Дональд Трамп постоянно обманывает соперников во время игры в гольф.
-
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Олимпийская чемпионка и победительница мирового первенства 2019 года по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.
-
СМИ рассказали, сколько Киев тратит на содержание Порошенко
Украинские средства массовой информации назвали сумму, которую государство тратит на содержание президента страны Петра Порошенко.
-
В России предложили разрешить тратить маткапитал на частные детсады
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями.
-
WBA признала Бивола лучшим боксёром по итогам марта
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) признала россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксёром марта.
-
Драчёв рассказал, когда СБР может быть восстановлен в правах
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о возможных сроках восстановления полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
-
СМИ: Южная Корея может пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН
Власти Южной Кореи рассмотрят возможность участия северокорейского лидера Ким Чен Ына в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
-
Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз
Действующий президент Украины Пётр Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м.
-
В Белоруссии легализовали онлайн-казино
Власти Белоруссии с 1 апреля легализовали деятельность виртуальных казино.
-
Тренерский совет СБР признал удовлетворительными результаты сборных России по биатлону
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительными результаты мужской и женской сборных страны в сезоне-2018/19.
-
В ЦИК Украины заявили, что в стране пройдёт второй тур выборов президента
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что в стране состоится второй тур президентских выборов.
-
Правозащитник Титиев принял решение не обжаловать приговор
Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев не планирует обжаловать приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
-
Касаткина сохранила 22-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 1 апреля.
-
Хачанов сохранил 12-е место в мировом рейтинге теннисистов ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 1 апреля.
-
В штабе Тимошенко подозревают ЦИК Украины в подтасовке голосов в пользу Порошенко
Сергей Соболев, представитель штаба лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заявил, что политик выходит на второе место по итогам голосования на выборах президента страны, отметив, что Центризбирком Украины, вероятно, подтасовывает результаты голосования в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.
-
СМИ: На выборах мэра Стамбула лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экрем Имамоглу, по предварительным данным, побеждает на выборах мэра Стамбула. Об этом сообщает Haberturk со ссылкой на агентство DHA.
-
При шторме в Непале погибли 28 человек
Не менее 28 человек погибли при шторме на юге Непала, сообщает Associated Press.
-
Эксперт оценил предварительные итоги выборов президента Украины
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT данные Центральной избирательной комиссии Украины, согласно которым Владимир Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов, а действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,40%.
-
Российские кёрлингисты потерпели третье подряд поражение на ЧМ
Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в третьем матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в канадском Летбридже.
-
Рубль растёт на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 1 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 60% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский после обработки 60,28% протоколов набирает 30,36% голосов на выборах президента Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,40%.
-
Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT сообщение о том, что шоумен Владимир Зеленский после подсчёта 50,18% протоколов набирает 30,20% голосов на выборах президента Украины.
-
«Калгари» четвёртый раз в истории выиграл Западную конференцию НХЛ
«Калгари Флэймз» досрочно занял первое место в Западной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
-
СМИ: В доме престарелых во Франции от отравления умерли четверо постояльцев
В городе Лерм на юге Франции от отравления скончались четыре человека, ещё 18 человек пострадали.
-
В штабе Бойко рассказали о фальсификациях в ходе выборов президента Украины
Народный депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская рассказала, что при параллельном подсчёте голосов избирателей в партии обнаружили аномальные всплески активности в некоторых округах Украины. По её словам, подобная ситуация является свидетельством «реальной фальсификации» результатов выборов президента страны.