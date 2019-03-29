«Если выиграет — будет должен»: Пореченков и Охлобыстин записали видео в поддержку Зеленского

Российские актёры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали юмористический видеоролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», видео опубликовано на странице Охлобыстина в Instagram и в YouTube.

Актеры иронично заявили, что если украинский комик победит на президентских выборах, то он «будет им должен».

Сторонники Зеленского уже назвали это видео провокацией в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.