«Если выиграет — будет должен»: Пореченков и Охлобыстин записали видео в поддержку Зеленского

Российские актёры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали юмористический видеоролик в поддержку Владимира Зеленского. Как передаёт «СТРАНА», актёры иронично заявили, что если украинский комик победит на президентских выборах, то он «будет должен».
Российские актёры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали юмористический видеоролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», видео опубликовано на странице Охлобыстина в Instagram и в YouTube.
Актеры иронично заявили, что если украинский комик победит на президентских выборах, то он «будет им должен».
Сторонники Зеленского уже назвали это видео провокацией в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.
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