Украинский историк: на выборах украинцы уповают на чудо, но оно вряд ли произойдёт

На предстоящих президентских выборах украинцы рассчитывают на чудо, заявил в интервью Wiener Zeitung украинский историк Ярослав Грицак. И это чудо может совершить один из кандидатов, комик Владимир Зеленский. Но к кардинальным изменениям в стране его избрание не приведёт. Чтобы решить проблемы Украины, нужны радикальные реформы, а он вряд ли на них решится, полагает Грицак.

Украинский историк Ярослав Грицак считает, что на предстоящих выборах на Украине у комика Владимира Зеленского неплохие шансы на победу. Об этом он заявил в интервью Wiener Zeitung. «Всё может произойти. И Зеленский в этой игре — тёмная лошадка. Долгое время его не воспринимали всерьёз, считали, что в конце главными конкурентами будут Порошенко и Тимошенко. А теперь Зеленский их опережает», — объясняет эксперт.

Высокие рейтинги комику обеспечили его популизм, а также поддержка молодёжи, объясняет Грицак. Он стал своего рода протестным кандидатом, через которого молодые люди высказывают своё недовольство нынешней властью. К тому же народ настойчиво требует реформ. Люди считают, что те, кто сейчас сидит в Киеве, не смогут их провести, поэтому ищут альтернативу. Ею и стал Зеленский, поясняет историк.

При этом Грицак признаёт, что за комиком стоит украинский олигарх Игорь Коломойский. В своё время он поссорился с президентом страны Петром Порошенко и теперь хочет ему отомстить. Но Зеленского нельзя назвать «марионеткой» Коломойского, настаивает историк. Также ходят слухи, что олигарх поддерживает и другого кандидата, экс-премьера Юлию Тимошенко. В любом случае вопрос о том, кто возглавит страну, будет решаться во втором туре выборов. Кто кроме Зеленского в него попадёт — Порошенко или Тимошенко? «Пока что возможен любой из вариантов». У других же кандидатов шансов нет.

На Западной Украине люди в основном поддерживают Порошенко, продолжил Грицак. Большинство украинцев предпочитают, чтобы выборы обходились без сюрпризов. Избрание же Зеленского станет как раз таким сюрпризом. Также неизвестно, каким курсом он поведёт страну, ведь у него нет программы. Он не делает конкретных заявлений, говорит общими фразами. Многие сомневаются, что его команда достаточно компетентна для решения важных вопросов, например, касающихся внешней политики. «В случае с Порошенко ты, напротив, знаешь, чего ждать после выборов. К тому же люди понимают, какой из кандидатов больше всего не нравится российскому президенту Владимиру Путину — а именно Порошенко», — рассказывает Грицак.

«После «евромайдана», который случился пять лет назад, у украинцев очень завышенные политические ожидания. Можно сказать: украинцы ждут чуда. Некоторые считают, что Зеленский может совершить это чудо. К тому же люди больше верят сильным образам, чем реальности, — это характерно не только для Украины. Люди, которые выбирают Зеленского, выбирают в первую очередь не его самого, а телевизионного президента Голобородько. Образ, имидж, созданный в сериале («Слуга народа». — ИноТВ), влияет на людей сильнее, чем действительность. Зеленский избегает конкретных заявлений как раз потому, что они могут разрушить его имидж».

К тому же у комика мало политического опыта. Его партия, называющаяся, как и сериал, «Слуга народа», также лидирует в рейтингах, но в реальности её не существует. Это пока что всего лишь «протестный феномен», объясняет историк. Грицак также считает, что с его избранием ситуация в стране вряд ли кардинально изменится: «Теоретически с Зеленским всё возможно, но только теоретически. Дело в том, что проблемы украинской системы глубже. Чтобы её действительно реформировать, нужны радикальные реформы. И я не верю, что новичок Зеленский будет на них способен».

При этом, несмотря на то что происходило последние пять лет, больше всего в проведении этих реформ Грицак доверяет Порошенко. «Если смотреть на ситуацию на Украине трезво — чудес ожидать не стоит, — то Порошенко — неплохой президент. Он провёл ряд реформ: медленно и сдержанно, но всё же курс верный. Многое изменилось к лучшему. Несмотря на ряд обременяющих обстоятельств у него всё ещё хорошие шансы переизбраться. Если проголосовать за него, то будешь, по крайней мере, знать, что получишь. Его курс — в том числе и внешнеполитический — предсказуем. При этом многие украинцы не хотят, чтобы их страной правили неопытный актёр или Тимошенко», — пояснил историк в заключение интервью.