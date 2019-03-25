Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию

После 2014 года Москва потеряла Киев и окончательно утратила молодое украинское поколение, зато она завоевала молодых поляков, которые начали интересоваться российской культурой вопреки своим родителям-русофобам. Иначе обстоит дело в Германии — там сам Путин пользуется большим уважением и представляет собой гаранта стабильности на международной арене, в отличии от бешеного и непредсказуемого Трампа, пишет Krytyka Polityczna.

30 лет тому назад рухнула Берлинская стена, и вместе с ней — прежний миропорядок. Советский Союз сумел продержаться ещё только два года. Возможно, кто-то ещё помнит о мечте Михаила Горбачёва об общем «европейском доме». Но сегодня складывается ощущение, что Россия и Европейский союз стоят по разные стороны баррикад. Журналисты из Польши, Германии и Украины рассказали польскому порталу Krytyka Polityczna о том, как в их странах на протяжении последних 30 лет изменилось отношение к России.

30 лет тому назад, в конце 80-х годов Украина не была независимой страной, она являлась частью СССР. Большинство жителей Украины были homo sovieticus. Сегодня Украина — независимое государство с сильным национальным самосознанием и вооружённым конфликтом на границе с Россией, которую она в политическом смысле потеряла после 2014 года. Сейчас главная цель Украины — вступление в ЕС и в НАТО — уже содержится в украинской конституции, рассказывает порталу украинская журналистка Татьяна Огарова.

Однако нынешнее восприятие России гражданами Украины весьма удивляет. Согласно результатам опроса «Левада-Центра», несмотря на драматические события последнего десятилетия, в 2018 году практически каждый второй житель Украины — 48%— заявил о позитивном отношении к России. Но несмотря на то, что этот процент может казаться достаточно высоким, он показывает, что произошло существенное изменение. В 2008-2014 годах позитивное отношение к России было у 85 — 90% украинцев.

«Возможно, у Россия остались друзья на Украине, но она точно потеряла молодое поколение. После введения безвизового режима со странами ЕС, украинцы, прежде всего молодые, стали всё чаще выезжать за границу. Люди интересуются демократическим стилем жизни, созданием достойных условий труда, охраной окружающей среды. Для миллениалов, которые никогда не жили в СССР, Россия представляет собой символ отсталых, консервативных и репрессивных «семейных ценностей»», — объясняет Огарова. Эти молодые взрослые слушают европейскую музыку и с удовольствием покупают украинские бренды. Они цитируют украинских поэтов, рассуждают о правах человека и хотят читать мировые бестселлеры в переводе на украинский язык, размурует она.

«Несколько лет тому назад я ужинала в смешанной польско-российской компании. Я была самая молодая — мне 28 лет и я занимаюсь Восточной Европой — в то время как остальным за столом было за 50. И когда один из россиян процитировал фрагмент из фильма «Ирония судьбы», оказалось, что я единственный человек из группы поляков, который этот фильм видел. На удивление россиян, кроме меня про этот фильм даже никто не слышал», — в свою очередь рассказывает порталу Krytyka Polityczna польская журналистка Кая Путо.

Поляки, которые помнят времена коммунизма, относятся к России с большой осторожностью. Кажется, они понимают, что Россия — это не тоже самое, что Кремль, и утверждают, что российская культура им близка. Но на практике их заявления не имеют много общего с реальностью. «Я часто слышу из уст либералов высказывания о России, сложенные из стереотипов и даже оскорблений, которых они не позволили бы себе никогда в отношении других народов», — рассказывает она.

До 1989 года, по крайней мере на протяжении двадцати лет, общественные дебаты в Польше были достаточно далеки от того, что происходило, и о чём говорилось в СССР. Для того поколения самая тривиальная мода с Запада была интересней чем всё то, что производили и рекламировали в СССР. Низкие оценки по обязательному в те времена русскому языку были поводом для гордости. Поэтому сегодня так сложно пообщаться на этом языке в Польше с представителями более старшего поколения.

Это нежелание, которое было вызвано насильной советизацией, привело к тому, что для большинства поляков Россия продолжает быть белым пятном. Польские СМИ сосредотачиваются прежде всего на том, что происходит в Кремле. Знания поляков о России очень селективны, основанны на стереотипах и аналогиях с СССР. Это незнание характерно как для либералов, так и для популистского правого толка, объясняет Путо.

И это несмотря на тот факт, что политика польского правого толка очень напоминает политику Кремля, добавялет журналистка. Политики правого толка противопоставляют «традиционные ценности» поступающей с Запада «моральной гнили» и чувствуют себя униженными доминирующим мировым капиталом. Вместе с тем их переполняют глубокая обида на Россию. «Забавно, что они даже не замечают этих сходств, потому что про Россию они знают только то, что это большое вражеское государство, которое не любит поляков», — отмечает она.

Однако белые пятна не любят вакуума, особенно в таких мятежных странах, как Польша. Поэтому польские миллениалы с интересом начинают смотреть на Россию и на всю Восточную Европу. Это нишевое явление, но оно уже становится заметным. Одни решаются на путешествия транссибирской магистралью и слушают Окуджаву, других интересует культура «гопников» и российский хардбасс, третьи запойно смотрят советскую классическую научную фантастику и носят сумки с надписями на кириллице.

И это не только бунт против «выпендривающихся родителей». Всё большую роль играет растущее число русскоязычных студентов в польских ВУЗах, а также факт того, что политическая ситуация в Польше уж слишком начинает напоминать Россию, резюмирует польская журналистка.

Под конец 80-х годов надо было состоять в узкой группе свободно говорящих на русском языке граждан Западной Германии, чтобы знать несколько ключевых слов на этом языке. Тридцать лет тому назад «гласность» и «перестройка» в общественном словаре находились рядом с «водкой» и «good morning» из учебника английского для начинающих. Российская гласность и трансформация были у всех на устах, говорит порталу Krytyka Polityczna немецкий журналист Дирк Ангер.

Реформы, инициированные Михаилом Горбачёвым, ослабили огромную империю, которая находилось в глубоком экономическом кризисе. Политическая оттепель также привела к мирной революции в Восточной Германии. Наверно, ранее ни один российский политик не пользовался в Германии таким признанием, как Горбачёв. Эйфория охватила всю страну.

После падения железного занавеса сначала казалось, что российский великан на самом деле хочет строить мосты согласия с Европой. Все ожидали нового мирового порядка.

«Спустя 30 лет многие люди в Германии продолжают испытывать те же вдохновение и надежды. Отчасти причиной тому ослепление идеологией крайнего левого толка, но прежде всего потому, что фактом является то, что для многих немцев Путин, несмотря на авторитарный стиль правления в России, представляет собой гарант стабильности на международной арене. А бешеный, непредсказуемый президент с фамилией Трамп видится им его точной противоположностью», — уверяет он.

А раз немцы чувствуют глубокую тоску по — в широком смысле — стабильности, не только в области политики, и испытывают особую слабость к людям власти, то они закрывают глаза на действия Кремля, которые на самом деле заслуживают жёсткой критики, отмечает Ангер.

«Это видно очень отчётливо, когда, будучи немцем, разговариваешь со своим другом из Польши. Глубоко закоренелый в поляках страх перед россиянами неизбежно сводится к вопросу, почему Путин пользуется в Германии таким уважением, и как это возможно, что бывший канцлер может быть членом наблюдательного совета государственного концерна в России», — объясняет журналист.

«В реальности аннексия Крыма* с нарушением международного права, защита сирийского диктатора, намеренная дестабилизация Европы показывают, что внешняя политика России рассчитана на укрепление собственной позиции, а не на воплощение общих целей в сотрудничестве с остальной частью континента», — добавляет он.

Но это всё, как могло бы показаться, не влияет на ситуацию в Германии. И это не изменило восприятия немцами России и её действий. Большое значение имеют экономические отношения, которые с момента строительства проекта «Северный поток- 2» начали отличаться стратегическим значением.

Медийная кампания Москвы и рекламы «Газпрома» на футболках футболистов Бундеслиги несомненно принесли свой результат. Тем более, что немецкие болельщики прекрасно отдают себе отчет в том, что ни Владимир Путин, ни страна-хозяйка не виноваты в фиаско сборной Германии на Чемпионате мира по футболу в 2018 году, резюмирует он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





