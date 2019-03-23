ГОРДОН: СБУ даст правовую оценку поездке украинского кандидата в президенты Юрия Бойко в Россию

Служба безопасности Украины заявила о своём намерении дать правовую оценку поездке украинского кандидата в президенты Юрия Бойко в Россию, пишет «ГОРДОН». В СБУ также не исключили возможной опосредованной связи между этим событием и якобы предотвращённым терактом в харьковском метрополитене.
СБУ сообщила о том, что даст правовую оценку визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию, пишет «ГОРДОН» со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ в Facebook.
«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям, — говорится в заявлении. — В то же время мы не исключаем возможной опосредованной связи этого события с предупреждённым СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене».
Глава СБУ Василий Грицак сообщил о том, что, согласно материалам, находящимся в распоряжении его ведомства, российские спецслужбы «любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал и устраивает Кремль».
Как указал Грицак, Россия и её спецслужбы хотят заставить СБУ «переключиться на недостойный объект» и таким образом поспособствовать «приведению к власти тех, кто устраивает лично Владимира Путина».
В ходе визита в Россию Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, напоминает издание. На этой встрече они обсудили ряд экономических вопросов: в частности, Бойко выступил за возвращение украинской продукции на российский рынок, а Медведчук коснулся вопросов транзита и поставок российского газа, сообщает «ГОРДОН».
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