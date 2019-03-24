Глава МИД ФРГ: если мы признаем Крым, то, по сути, предложим России повторить

Присоединение Крыма к Российской Федерации было и остаётся «нарушением» международного права, заявил в интервью Die Welt министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Если мы со временем признаем аннексию, то это станет своего рода предложением повторить», — предупредил глава МИД ФРГ.

Без Российской Федерации не удастся найти политическое решение конфликта в Сирии, заявил в интервью немецкой газете Die Welt министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Россия пытается компенсировать недостаточное экономическое влияние в мире военным путём, как, например, в Сирии. Однако если мы хотим найти политическое решение сирийскому конфликту, то без русских этого сделать не удастся. В этом случае Российская Федерация сможет продемонстрировать, что она способна предложить не только военные, но и политические решения конфликтов», — пояснил Маас.

В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства дал отчётливо понять, что он и другие немецкие политики ни в коем случае не «слишком любезны» с президентом России Владимиром Путиным.

В подтверждение этому министр иностранных дел Германии призвал Киев опять-таки ни в коем случае не списывать Крым со счетов спустя пять лет после воссоединения черноморского полуострова с Российской Федерацией.

«Это есть и будет нарушением международного права. Если мы со временем признаем противоречащую нормам международного права аннексию*, то это станет своего рода предложением повторить», — предупредил Хайко Маас.

Осудил глава МИД ФРГ и инициативу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля.

«Мы не признаём эту аннексию в соответствии с принятыми Советом Безопасности ООН резолюциями. Опасения понятны: односторонние шаги осложняют решение конфликта», — отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).