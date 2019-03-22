Politico: Трамп собирается признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединённые Штаты официально признают суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами, пишет Politico.

«После 52 лет Соединённым Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые как в стратегическом плане, так и в плане безопасности критически важны для государства Израиль и для стабильности в регионе», — написал глава Белого дома в своём аккаунте в Twitter.

Вскоре после этого объявления израильский премьер Биньямин Нетаньяху похвалил решение Трампа.

«В то самое время, когда Иран пытается использовать Сирию как платформу для разрушения Израиля, президент Трамп смело признаёт израильский суверенитет над Голанскими высотами, — написал он в Twitter. — Благодарю вас, президент Трамп!»

Между тем, как указывает издание со ссылкой на The New York Times, Нетаньяху призвал Вашингтон пойти на этот шаг во время его недавней встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Израиле.

У израильского премьера на 25 марта намечена встреча с Дональдом Трампом в Белом доме для «обсуждения общих интересов двух стран, а также их совместных действий на Ближнем Востоке».

Как напоминает Politico, Израиль захватил у Сирии Голанские высоты в 1967 году в ходе Шестидневной войны и фактически аннексировал эту территорию в 1981 году.