Politico: Трамп собирается признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

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CNN: США и НАТО обеспокоены растущей активностью России в Крыму CNN
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Independent: французский министр назвала кота Брексит из-за нерешительности Independent
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Каррера: вернулся бы в Россию с удовольствием
Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не получал предложений от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но вернулся бы в Россию с удовольствием.
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Телеведущую Екатерину Варнаву внесли в чёрный список на Украине
Министерство культуры Украины приняло решение о внесении участницы шоу Comedy Woman, российской телеведущей Екатерины Варнавы в перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности».
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В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
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Макрон: Европа приняла меры для защиты при «жёстком» брексите
Европа приняла все меры для защиты своих граждан и предприятий в случае «жёсткого» брексита, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
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СМИ: Мбаппе является приоритетной трансферной целью «Реала»
По сообщениям журналистов, президент «Реала» Флорентино Перес намерен усилить состав клуба нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
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Путин выразил уверенность в спокойном переходном периоде в Казахстане
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым выразил уверенность в том, что переходный период в Казахстане пройдёт спокойно.
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Непобеждённый боец UFC Аскрен желает поединка с Нурмагомедовым
Американский представитель смешанных единоборств Бен Аскрен заявил, что его бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был бы интересен с точки зрения противостояния США и России.
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Порошенко поручил помощникам изучить случаи захвата храмов на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заверил предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, что поручил своим помощникам отреагировать на случаи захвата храмов сторонниками ПЦУ.
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В посольстве России в Греции прокомментировали инцидент с гранатой
В российском посольстве в Афинах прокомментировали инцидент с гранатой, которую бросили в полицейскую будку у диппредставительства.
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В Кремле назвали темы переговоров Путина в Киргизии
Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений, а также вопросы интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС.
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Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
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В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Климкин прокомментировал приговор суда в отношении Павла Гриба
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил решение Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону, который приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии.
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Чемпион мира по спортивной ходьбе Иванов лишён наград за нарушение антидопинговых правил
Российский ходок Александр Иванов дисквалифицирован на три года и лишён звания чемпиона мира за нарушение антидопинговых правил.
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В Нижнекамске неизвестный с ножом убил полицейского
Возле здания УВД по городу Нижнекамску неизвестный с ножом совершил нападение на участкового уполномоченного полиции, после чего был ликвидирован вторым полицейским. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Татарстану.
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СМИ: Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы и планирует возобновить карьеру
Адам Джонсон, осуждённый в 2016 году за интимную связь с несовершеннолетней девушкой, вышел на свободу и хотел бы возобновить карьеру игрока.
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Украинец Павел Гриб объявил голодовку
Украинский гражданин Павел Гриб заявил о бессрочной голодовке. Об этом рассказала адвокат Марина Дубровина.
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СК начал проверку из-за жёсткой посадки вертолёта в ЯНАО
Следственный комитет организовал проверку после жёсткой посадки пассажирского вертолёта Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.
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Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Автомобилистам в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с непогодой в пятницу, 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Лавров сравнил ситуацию с RT во Франции с действиями Запада в Югославии
Запад сделает всё, чтобы не допустить расследования возможных нарушений международного законодательства командованием НАТО во время бомбардировок Югославии, опыт тех времён в настоящее время пытаются использовать, называя отдельные СМИ «инструментами пропаганды». Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором
Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
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Напавшего на мечети в Новой Зеландии приговорят к пожизненному сроку
Террориста, устроившего стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорят к пожизненному заключению. Об этом сказал вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс в ходе визита в Стамбул.
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Бойко не исключил коалиции с Тимошенко в Раде
Кандидат в президенты Украины, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко допустил возможность создания коалиции с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко в Верховной раде.
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Барбашёв о первом хет-трике в НХЛ: всё получилось невероятно
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился эмоциями от трёх забитых голов в матче с «Детройт Ред Уингз», на котором присутствовали его родители и брат Максим.
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«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула
Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
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Женская сборная России по кёрлингу вышла в плей-офф ЧМ
Российские кёрлингистки сумели досрочно выйти в стадию плей-офф благодаря победе над сборной Шотландии в рамках группового этапа чемпионата мира в Дании.
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МИД Китая отметил необходимость соблюдения резолюций ООН по Голанским высотам
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга заявил о необходимости соблюдать резолюции ООН по вопросу принадлежности Голанских высот.
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Словенская бригада арбитров обслужит отборочный матч Евро-2020 между Казахстаном и Россией
На встречу квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Казахстана и Россией назначена словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем.
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В Донецке на территории школы нашли взрывоопасный предмет
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили об обезвреживании взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории одной из школ в Донецке.
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Украинец Павел Гриб приговорён к шести годам колонии
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии украинского гражданина Павла Гриба, который обвиняется в содействии терроризму.
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В Греции осудили нападение на полицейскую будку у российского посольства
Правительство Греции осуждает нападение на полицейскую будку у российского посольства в Афинах. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос.
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Макгрегор прокомментировал допинговую дисквалификацию чемпиона UFC в легчайшем весе Диллашоу
Ирландский боец смешанных единоборств не удивлён тому, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ти Джей Диллашоу оказался уличённым в применении допинга.
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Источник: в ЯНАО вертолёт с 20 пассажирами совершил жёсткую посадку
В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жёсткую посадку пассажирский вертолёт, пострадавших нет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Фигуристка Степанова: мы сделали всё, над чем работали
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, довольна выступлением в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
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Эрдоган раскритиковал заявление Трампа о Голанских высотах
Призыв американского президента Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Тёплая погода и снег с дождём ожидаются в Москве в выходные. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
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Кацалапов о ритм-танце на ЧМ: всё сделали чисто
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал результат короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
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Иран осудил заявление Трампа по Голанским высотам
Министерство иностранных дел Ирана осудило заявление американского лидера Дональда Трампа о статусе Голанских высот. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми.
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Федерер не планирует завершать карьеру в ближайшем будущем
Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что по-прежнему наслаждается игрой и не планирует прекращать профессиональные выступления в ближайшем будущем.
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Лавров рассказал о действиях Запада в Югославии
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события в Югославии в 1999 году совпали с периодом, когда в Вашингтоне решили, что они победили в холодной войне.
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Garuda Indonesia отказалась покупать 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia отменила заказ на приобретение 49 самолётов Boeing 737 MAX 8 после двух катастроф.
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Две российские пары находятся в тройке лучших по итогам ритм-танца на ЧМ в Сайтаме
Пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин находятся в тройке лидеров после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
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«Голден Стейт» нанёс «Индиане» четвёртое подряд поражение в НБА
Команда «Голден Стейт Уорриорз» закрепилась на первом месте в таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) благодаря победе над клубом «Индиана Пейсерс».
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Эксперт прокомментировал решение ЕС по отсрочке брексита
Доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко прокомментировал RT заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита до 22 мая.
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Уайт назвал Яна и Магомедшарипова в числе потенциальных звёзд UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что российские бойцы смешанных единоборств Пётр Ян и Забит Магомедшарипов могут стать звёздами в его организации.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России.
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Барбашёв назван первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв, оформивший первый личный хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), был назван лучшим игроком прошедшего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
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В Совфеде прокомментировали решение ЕС по отсрочке брексита
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита до 22 мая.