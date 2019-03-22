CNN: Россия сдержанно критикует Трампа за Голаны — видимо, надеется на признание Крыма

Иран и Россия осудили публичное высказывание Трампа о поддержке (суверенитета Израиля над Голанскими высотами. — ИноТВ), заявив, что это нарушает многие резолюции ООН. Президент Турции также осудил это решение, отметив, что оно является началом нового кризиса. С нами на связи из Москвы Мэтью Чанс, который сообщит нам подробности.

Мэтью, объявление, сделанное Трампом, отдаётся эхом на Ближнем Востоке и за его пределами, даже там, где вы сейчас находитесь, — в Москве. Расскажите нам о международной реакции.

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Что касается российской позиции, то тут определённо прозвучали слова осуждения, которые вполне можно было ожидать со стороны российских властей и российского Министерства иностранных дел. Они, по сути, заявили, что это нарушение различных резолюций Совета Безопасности ООН относительно этой территории, которую Совбез считает частью Сирии, и что администрации Трампа следует признать её сирийской.

Кремль, разумеется, также озвучил свою озабоченность, заявив, что решение о признании серьёзным образом дестабилизирует эту область, которая и без того находится в центре напряжённой ситуации на Ближнем Востоке.

Но вся эта критика была отчасти сдержанной. Произошло это, вероятно, по паре причин: во-первых, признание Голанских высот частью Израиля, конечно же, не меняет ситуацию на месте событий. Они (израильтяне. — ИноТВ) занимают эту территорию со времён Шестидневной войны 1967 года. Так что на военной ситуации это никак не отразится.

Но я также думаю, что в глубине души русские, вероятно, думают: «Хорошо, если эта территория, захваченная военной силой, может быть признана Соединёнными Штатами, почему в определённый момент в будущем не может быть признана территория, которую мы захватили в 2014 году в Крыму?»

Как минимум всё это подрывает моральный авторитет США, когда последние критикуют Россию за аннексию* Крыма в 2014 году. Так что критика со стороны Москвы, разумеется, есть, но я не думаю, что далее произойдёт какое-либо обострение.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).