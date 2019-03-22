CNN

CNN: Россия сдержанно критикует Трампа за Голаны — видимо, надеется на признание Крыма

Материал представлен в переводе ИноТВ
Российские власти осудили заявление Трампа о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, однако, как отмечает CNN, критика со стороны Москвы была отчасти сдержанной. По мнению корреспондента Мэтью Чанса, на это, скорее всего, было две причины, одна из которых, по-видимому, заключается в надежде России на то, что после Голан в будущем появится возможность на признание Крыма российским.
Иран и Россия осудили публичное высказывание Трампа о поддержке (суверенитета Израиля над Голанскими высотами. — ИноТВ), заявив, что это нарушает многие резолюции ООН. Президент Турции также осудил это решение, отметив, что оно является началом нового кризиса. С нами на связи из Москвы Мэтью Чанс, который сообщит нам подробности.
 
Мэтью, объявление, сделанное Трампом, отдаётся эхом на Ближнем Востоке и за его пределами, даже там, где вы сейчас находитесь, — в Москве. Расскажите нам о международной реакции.
 
МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Что касается российской позиции, то тут определённо прозвучали слова осуждения, которые вполне можно было ожидать со стороны российских властей и российского Министерства иностранных дел. Они, по сути, заявили, что это нарушение различных резолюций Совета Безопасности ООН относительно этой территории, которую Совбез считает частью Сирии, и что администрации Трампа следует признать её сирийской.
 
Кремль, разумеется, также озвучил свою озабоченность, заявив, что решение о признании серьёзным образом дестабилизирует эту область, которая и без того находится в центре напряжённой ситуации на Ближнем Востоке.
 
Но вся эта критика была отчасти сдержанной. Произошло это, вероятно, по паре причин: во-первых, признание Голанских высот частью Израиля, конечно же, не меняет ситуацию на месте событий. Они (израильтяне. — ИноТВ) занимают эту территорию со времён Шестидневной войны 1967 года. Так что на военной ситуации это никак не отразится.
 
Но я также думаю, что в глубине души русские, вероятно, думают: «Хорошо, если эта территория, захваченная военной силой, может быть признана Соединёнными Штатами, почему в определённый момент в будущем не может быть признана территория, которую мы захватили в 2014 году в Крыму?»
 
Как минимум всё это подрывает моральный авторитет США, когда последние критикуют Россию за аннексию* Крыма в 2014 году. Так что критика со стороны Москвы, разумеется, есть, но я не думаю, что далее произойдёт какое-либо обострение.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.


* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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источник
CNN США Северная Америка
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