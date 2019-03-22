Haaretz: ЕС отказался признавать Голанские высоты израильскими вопреки Трампу

ЕС отказался признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает Haaretz. Евросоюз считает этот регион оккупированной Израилем сирийской территорией и не намерен менять свою позицию, несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем.

ЕС не признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами, пишет израильская газета Haaretz. Несмотря на то что американский президент Дональд Трамп признал эту территорию частью Израиля, Евросоюз продолжает считать её оккупированной.

Как заявил представитель делегации ЕС в Израиле в беседе с журналистами издания утром в пятницу, Евросоюз не изменит свою позицию в отношении Голанских высот после слов президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля в данном регионе.

«Позиция ЕС не изменилась. Европейский союз, в соответствии с международным правом, не признаёт суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью израильской территории», — отметил официальный представитель Евросоюза.

Как напоминает Haaretz, в четверг Трамп написал в Twitter, что «спустя 52 года пришло время для Соединённых Штатов полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют решающее стратегическое значение для безопасности израильского государства и региональной стабильности».

По сообщению телеканала Fox News, президент Трамп подпишет распоряжение о признании аннексии Израилем территории на следующей неделе — вероятно, во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Нетаньяху уже поблагодарил Трампа за его заявление: «В то время, когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами».

В правительстве Асада заявление Трампа назвали «безответственным» и сообщили о том, что Сирия полна решимости восстановить этот район всеми доступными способами. В свою очередь, российский МИД заявил, что изменение статуса Голанских высот будет прямым нарушением решений ООН.

Высокопоставленный палестинский чиновник также подчеркнул, что признание аннексии приведёт к «нестабильности и кровопролитию в регионе», а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в том же духе предупредил, что заявление Трампа привело регион на грань нового кризиса, продолжает издание.

Израиль завоевал Голанские высоты у Сирии во время длившейся шесть дней войны в 1967 году, а в 1981 году принял закон в отношении Голанских высот, закрепляющий аннексию территории, напоминает издание. Силы ООН по наблюдению за разъединением контролируют область, в которой действует режим прекращения огня, с 1974 года. Продолжающийся конфликт в Сирии способствовал обострению вопроса о том, кому должна отойти территория Голанских высот, если Израиль откажется от своих притязаний, пишет Haaretz.