Fox News: американцы понимают друг друга хуже, чем израильтяне и палестинцы

После выборов 2016 года каждый шестой американец перестал разговаривать с кем-то из своих друзей или родственников из-за политических разногласий, заявляет президент Американского института предпринимательства Артур Брукс в интервью Fox News. По его словам, этому способствует анонимность в соцсетях и амбиции политиков.
Рада вас видеть, Артур!
АРТУР БРУКС, президент Американского института предпринимательства:Спасибо! Рад быть здесь!
И вас, Линдси, мы всегда рады видеть.
Вышла в свет ваша новая книга «Любите врагов ваших: как приличные люди могут спасти Америку от культуры презрения». Такие книги нужно писать именно сейчас, когда наша страна расколота на два лагеря!
АРТУР БРУКС:Да уж, конечно! Последние пару лет я наблюдаю что-то вроде крушения поезда: страна раздираема на части. И я был просто потрясён, когда ознакомился с этой статистикой: после выборов 2016 года каждый шестой американец перестал разговаривать с кем-то из своей семьи или близких друзей из-за политики. Это просто удивительные данные, свидетельствующие о том, что раскол в нашем обществе больше, чем раскол между израильтянами и палестинцами! Вот насколько мы не понимаем друг друга. Я написал книгу о том, как мы можем стать убедительнее, как мы можем лучше излагать свои доводы и в то же время быть счастливее. На самом деле эта книга — руководство, как этого добиться.
Дело в «синдроме расстройства Трампа»?
АРТУР БРУКС:Дело в синдроме расстройства каждого. Оказывается, демократы помешались на республиканцах, а республиканцы — на демократах. На самом деле 93 процента нашего населения не хотят ненавидеть своих соседей, нам абсолютно не нравится раскол в стране.
На самом деле мы можем не соглашаться друг с другом. Так и должно быть. Но мы можем при этом быть счастливее и, кстати, чаще побеждать в споре, если мы будем делать это правильно.
Не ходите в социальные сети…
АРТУР БРУКС:Да, конечно!
Отчасти проблема в них, не так ли? Даже на выходных… Это выражения, которыми люди пользуются для привлечения внимания… Я смотрела короткую… речь Александрии Окасио-Кортес, или, как это назвать… на South by Southwest. Она говорила об автоматизации и растущем значении роботов на производствах. И она сказала: «Мы не должны пугаться призрака автоматизации, которая лишит нас работы. Мы должны смотреть на это с энтузиазмом. Причина отсутствия энтузиазма — в том, что мы живём в обществе, где без работы вам останется только умереть. В этом суть нашей проблемы». Именно такая риторика…
АРТУР БРУКС:Да.
Опять-таки люди делают эти провокационные заявления ради внимания. И мы допускаем, что это сходит им с рук. А теперь я ещё и процитировала её — так что я часть проблемы!
АРТУР БРУКС:Ну, большая проблема в том, что мы… многие, в частности в соцсетях, скрывают своё имя. И они говорят то, чего никогда бы не сказали при личной беседе. И вообще, когда вы не общаетесь с кем-то лично, не смотрите в глаза, вы не человек. В результате мы не видим другого человека, у которого просто другая точка зрения.
Так что я действительно рекомендую людям проводить гораздо больше времени вне социальных сетей. А когда вы в соцсетях, я рекомендую вам отвечать за то, что вы говорите. И заглушить семь процентов американцев, пытающихся разжечь страсти и обозлить нас друг на друга. Потому что для них это источник богатства, власти и известности. И в их числе — многие политики, которых мы все знаем.
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