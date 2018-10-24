CBS News: теперь всё иначе — Москва «вмешивается» в выборы не ради Трампа, а чтобы расколоть США

В отличие от «вмешательства» 2016 года, теперь Россия стремится не помочь какой-либо политической силе, а расколоть американское общество в целом, считает эксперт CBS News. США собираются воспрепятствовать «злонамеренной активности» Москвы, помешав ей безнаказанно действовать в соцсетях, отмечает он.
США начнут операцию за рубежом, чтобы парировать шаги России по вмешательству в промежуточные выборы, намеченные на следующий месяц. Подобная многовекторная кампания не ограничивается теми действиями, которые были предприняты в 2016 году. С нами на связь из Пентагона выходит корреспондент CBS News по вопросам национальной безопасности Дэвид Мартин. Дэвид, здравствуйте. Что ещё нам известно о том, каким образом Россия может вмешаться в грядущие выборы?
ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News по вопросам национальной безопасности: Ситуация отличается от той, которая была в 2016 году: тогда, напомню, разведслужбы в конечном счёте пришли к выводу, что российское вмешательство было призвано помочь Дональду Трампу стать президентом и снизить шансы на победу на выборах Хиллари Клинтон. Оказали ли они какое-либо ощутимое влияние — по-прежнему предмет жарких споров.
Но в этот раз всё по-другому. Судя по всему, на этот раз в ходе своего вмешательства Россия не встаёт на чью-либо сторону. В обвинительном заключении Минюста говорится о том, что она пытается посеять недовольство и раздор путём распространения дезинформации по острым темам, таким как иммиграция, расовая принадлежность и религия. В одном сообщении в соцсетях шла речь о секретных связях Барака Обамы с «Братьями-мусульманами»*. Нынешняя операция призвана парировать именно этот тип вмешательства.
Какую они ставят перед собой цель? Они просто пытаются дестабилизировать общество?
ДЭВИД МАРТИН: Именно так. Они подрывают демократию и подливают масла в огонь и так ожесточённых политических споров.
Новые шаги разведслужб США направлены против конкретных людей?
ДЭВИД МАРТИН: Нет. По моим данным, они касаются сетей, которые распространяют эту дезинформацию. Цель операции — здесь я процитирую одного правительственного чиновника — состоит в том, чтобы «воспрепятствовать способности России осуществлять злонамеренную активность». В рамках этой операции подобная цель достигается путём блокировки доступа к интернету, и, следовательно, к соцсетям, а также к деньгам, с помощью которых финансируются эти акции.
Что самое примечательное в этих операциях, так это то, что ею занимается Киберкомандование США. Это военное ведомство, подобное Европейскому или Тихоокеанскому командованию. Это военная структура. Иными словами, американские военные пытаются противостоять попыткам России вмешаться в промежуточные выборы 2018 года. Вне зависимости от того, считаете ли вы это нападением или просто обороной — здесь кому как — они пытаются не уничтожить эту сеть; они пытаются ей просто помешать.
Очень показательно в смысле нынешней обстановки: правительственный статус Киберкомандования поднялся до уровня остальных родов войск в подчинении Министерства обороны США. Дэвид, советник по национальной безопасности Джон Болтон выступил перед прессой по итогам сегодняшних московских переговоров. Что он сказал по поводу потенциального вмешательства в выборы?
ДЭВИД МАРТИН: Он сказал две вещи, которые привлекли моё внимание. Во-первых, он процитировал директора ФБР Кристофера Рэя, заявив, что на этот раз попытки вмешательства имеют не такой всеобъемлющий характер, как это было в 2016-ом. Во-вторых, он обратил внимание президента Путина на то, что вне зависимости от того влияния, которое дезинформация оказывает на политическую обстановку в США, она имеет катастрофические последствия для восприятия Америкой России. Его посыл Путину заключается в том, что вмешательством в выборы вы себе скорее вредите, чем помогаете.
Хороший посыл. С нами был Дэвид Мартин, большое спасибо за вашу оценку.
Дата выхода в эфир 23 октября 2018 года.
* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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