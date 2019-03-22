MAZ: экс-посол Германии призвал поддерживать диалог с Москвой — несмотря на «проблему Крыма»

В отношениях с Россией необходим постоянный диалог и концентрация на общих интересах, пишет Märkische Allgemeine со ссылкой на слова бывшего посла ФРГ в России Эрнста-Йорга фон Штудница, сказанные им на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра. Фон Штудниц отметил, что российско-германская торговля в целом нормализовалась, несмотря на санкции, а также подчеркнул необходимость преодоления «проблемы Крыма» в отношениях с российской стороной.

Бывший посол Германии в России Эрнст-Йорг фон Штудниц считает, что необходимо поддерживать диалог с Россией, пишет Märkische Allgemeine. Своё мнение бывший дипломат выразил на мероприятии, организованном фондом Конрада Аденауэра.

Сейчас из-за возраста 82-летний фон Штудниц редко ездит в Россию, однако не обрывает созданных за 12 лет работы контактов. По его собственным словам, «можно много чего добиться посредством связей между людьми». Издание напоминает, что фон Штудниц был главой немецкой дипмиссии в России с 1995-го по 2002 год. Кроме того, с 2003-го по 2014 год он был председателем российско-немецкого форума и по сей день является членом Координационного комитета форума «Петербургский диалог».

Вместе с фон Штудницем на мероприятии также выступал член партии ХДС Дэнни Эйхельбаум: он, в частности, заявил, что Россия является мировой державой, занимающей важное, особое положение. В качестве примера он отметил, что именно Россия внесла решающий вклад в то, что на территории Сирии установился режим прекращения огня.

Märkische Allgemeine пишет, что была затронута тема антироссийских торговых санкций: по мнению фон Штудница, торговые отношения между Россией и Германией в целом нормализовались. Один из гостей мероприятия назвал санкции «анахронизмом», отметив, что они ни к чему не привели.

«Наступила пятая годовщина вхождения Крыма в состав Российской Федерации», — приводит Märkische Allgemeine слова фон Штудница, отмечая, что бывший посол намеренно выбрал нейтральную формулировку. При этом, по мнению некоторых из слушателей, решение России выглядит обоснованным: кроме того, их возмущает вмешательство США в ситуацию вокруг Крымского полуострова.

Фон Штудниц дипломатично говорит о российско-американском «геостратегическом конфликте». По его мнению, вопрос заключается в том, как выйти из такой ситуации: существует вариант заключения договора, как в случае с Южным Тиролем, однако на данный момент это невозможно, поскольку сначала требуются демократические преобразования на Украине.

Штудниц отметил, что тема Крыма остаётся проблемой в отношениях с Россией: «такие проблемы не решаются за один парламентский срок». Поэтому бывший дипломат подчеркнул важность постоянного диалога с Россией и концентрации на схожих интересах.