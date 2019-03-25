1+1: Зеленский продолжает лидировать в предвыборной гонке за неделю до голосования

Согласно результатам исследования, проведённого киевским Международным институтом социологии, Владимир Зеленский набирает почти треть голосов потенциальных избирателей. Как передаёт «1+1», также в тройку лидеров входят действующий президент Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.

На Украине, к счастью, демократия эффективна, поэтому мы до сих пор не знаем, кто будет президентом следующие пять лет. Догадываются об этом лишь социологи, поскольку они нас опрашивают и подсчитывают. У нас есть последняя возможность вместе посмотреть на рейтинги кандидатов. Последняя, поскольку уже на следующей неделе мы будем делать свой выбор.

У нас есть свежайшие данные, которые мы получили буквально сегодня.

Представьте себе, что сейчас проходят президентские выборы и к вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Вы будете голосовать или нет? Если да, то каким бы был ваш выбор, если в выборах принимали участие такие кандидаты? Вот такой длинный вопрос задавали исследователи киевского Международного института социологии с 14 по 22 марта.

В результате за Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса около семи процентов опрошенных. И господин Гриценко попытается изменить эти цифры, поскольку буквально вчера он достал свой козырь и заявил, что в случае победы видит главой украинского правительства мэра Львова Андрея Садового, который снял свою кандидатуру в его пользу.

Почти на три процента больше у Юрия Бойко. Изменили ли своё мнение сторонники бывшего регионала после скандальной встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым, которую теперь изучает СБУ, мы увидим на выборах.

На третьем месте находится лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, её готовы поддержать 12,5 процента потенциальных избирателей.

За действующего президента собираются проголосовать чуть больше 17 процентов, а на победу Владимира Зеленского до сих пор надеется треть опрошенных украинцев, которые собираются на выборы и определились со своим кандидатом.

Дата выхода в эфир 24 марта 2019 года.