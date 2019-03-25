1+1: Зеленский продолжает лидировать в предвыборной гонке за неделю до голосования

Согласно результатам исследования, проведённого киевским Международным институтом социологии, Владимир Зеленский набирает почти треть голосов потенциальных избирателей. Как передаёт «1+1», также в тройку лидеров входят действующий президент Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.
На Украине, к счастью, демократия эффективна, поэтому мы до сих пор не знаем, кто будет президентом следующие пять лет. Догадываются об этом лишь социологи, поскольку они нас опрашивают и подсчитывают. У нас есть последняя возможность вместе посмотреть на рейтинги кандидатов. Последняя, поскольку уже на следующей неделе мы будем делать свой выбор.
У нас есть свежайшие данные, которые мы получили буквально сегодня.
Представьте себе, что сейчас проходят президентские выборы и к вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Вы будете голосовать или нет? Если да, то каким бы был ваш выбор, если в выборах принимали участие такие кандидаты? Вот такой длинный вопрос задавали исследователи киевского Международного института социологии с 14 по 22 марта.
В результате за Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса около семи процентов опрошенных. И господин Гриценко попытается изменить эти цифры, поскольку буквально вчера он достал свой козырь и заявил, что в случае победы видит главой украинского правительства мэра Львова Андрея Садового, который снял свою кандидатуру в его пользу.
Почти на три процента больше у Юрия Бойко. Изменили ли своё мнение сторонники бывшего регионала после скандальной встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым, которую теперь изучает СБУ, мы увидим на выборах.
На третьем месте находится лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, её готовы поддержать 12,5 процента потенциальных избирателей.
За действующего президента собираются проголосовать чуть больше 17 процентов, а на победу Владимира Зеленского до сих пор надеется треть опрошенных украинцев, которые собираются на выборы и определились со своим кандидатом.
Работающий в Москве журналист итальянского государственного телевидения RAI Марк Иннаро рассказал RT о своей неудачной попытке въехать на Украину, где он планировал освещать президентские выборы и встретиться с представителями политических и религиозных кругов.
Председатель президиума "Офицеров России», Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.
В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в насилии над детьми, сообщает URA.RU. На данный момент у следствия есть информация о двух нападениях на девочек восьми и девяти лет на аллее на Опалихинской улице.
Руководство «Кардифф Сити» утверждает, что контракт аргентинского нападающего Эмилиано Салы, погибшего в результате авиакатастрофы, был отклонён офисом Английской премьер-лиги (АПЛ) и не имеет юридической силы.
Футболист «Урала» Павел Погребняк, ранее заявивший об отрицательном отношении к натурализованным игрокам в составе сборной России, будет присутствовать на рассмотрении своего дела комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).
Российский боксёр Денис Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) из-за перехода в тяжёлый дивизион действующего обладателя титула Александра Усика.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».
В «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала RT компанией «Крибрум», в частности, вошли телеведущая Ксения Собчак, журналисты Владимир Познер, Алексей Венедиктов и Юрий Дудь.
Предложенная Киевом формула обмена пленными «72 на 19» противоречит Минским соглашениям, заявила омбудсмен Дарья Морозова, представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в гуманитарной подгруппе.
Вице-президент Федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи» Галина Лопатина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию вокруг учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, уволенной из-за публикации в социальной сети фото со спортивного мероприятия, на котором она запечатлена в коротком платье.
Тренер российской сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с предложением внести некоторые изменения в правила соревнований после инцидента между Юлией Белоруковой и шведкой Фридой Карлссон на этапе Кубка мира в канадском Квебеке.
Заслуженный мастер спорта бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной России над командой Казахстана в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Автомобилистов Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области предупредили об ухудшении погодных условий на трассах регионов во вторник, 26 марта. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уралуправтодора.