Тимошенко о Зеленском: это тест на способность нации на политическое самоубийство

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Юлия Тимошенко заявила, что украинцы верят, что Владимир Зеленский способен призвать политиков к ответу за все невыполненные ими ранее обещания, однако в этом вопросе важно не перейти черту. Как добавила кандидат в президенты Украины, Зеленский — это тест на способность нации на политическое самоубийство.
ДМИТРИЙ ГОРДОН: Сегодня рейтинги говорят о том, что лидирует в президентской гонке Владимир Зеленский. Что вы думаете о Зеленском?
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО:Я думаю, что он талантливый человек, прежде всего. Он очень лёгкий человек, и в политике он новый человек. И, знаете, я думаю, я недавно прочитала интересное сообщение об эксперименте, который когда-то проходил, назывался он «Зефирный эксперимент». Это когда собрали маленьких детей, около шести лет им было, и давали зефирку и говорили: «Смотри, если ты сейчас её не съешь, то буквально через полчаса ты получишь две». И дети оставались, часть из них съедали зефир сразу, знаете, это как синица в руке, а часть думали, что через полчаса дадут две и нужно подождать. И потом 40 лет Стэнфорд наблюдал за этими людьми, и те, кто не съел и подождал 30 минут, они стали очень успешными людьми, они всегда делали рациональный выбор.
И они поправили эксперимент. Они сказали: «Вот вам по зефирке, и через полчаса вам дадут по две». И все, кто не съел этот зефир, они не получили новый через полчаса. И вы понимаете, что случилось: те люди, которые должны были быть успешными, прагматичными, рассудительными, они один раз поняли, что через 30 минут им не дали зефир, потом 40 лет за ними наблюдали — и они не были такими, они уже не верили.
И мне кажется, что приход Володи Зеленского в политику — это ответ украинцев на зефирный эксперимент. Когда что-то обещали, что-то предлагали, что-то говорили, а потом бам! — и в бетонную стену на скорости 300 километров в час. И это лепёшка из веры людей, из их надежд на завтрашний день. И тогда они хотят отомстить за это. Они хотят, чтобы кто-то за это ответил, поскольку они не съели этот зефир сразу, а держались, ждали, они верили, а потом эта вера закончилась обманом. И вот Володя — это такой, кто может дать по лицу всему политикуму, который не делал, что обещал, и довёл страну до такого состояния. Но в то же время Володя — это такой тест на способность нации на политическое самоубийство. То есть тут нужно не перейти границу. Да, ответить политикам нужно, но при этом не себе.
ДМИТРИЙ ГОРДОН:Вот у вас есть какая-то человеческая слабость к нему? Как к человеку?
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО:Как к человеку. Как артиста я его люблю, как человека я его очень уважаю, как политика я его просто не понимаю.
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