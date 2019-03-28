Mittelbayerische Zeitung: Украина находится в удушающем захвате олигархов

В президентской гонке на Украине в лидеры выбились три главных кандидата: действующий глава государства Пётр Порошенко, комик Зеленский и экс-премьер Юлия Тимошенко, пишет Mittelbayerische Zeitung. Но каждый из них по-своему связан с украинским олигархатом или лично участвует в сомнительных махинациях. При этом за последние пять лет страна не смогла преодолеть ни внешнеполитический, ни внутриполитический кризис, констатирует автор статьи Ульрих Крёкель.

У Владимира Зеленского получается быть президентом, по крайней мере на сцене, пишет Mittelbayerische Zeitung. На ней он нередко выступает в роли реального главы государства Петра Порошенко. Больше всего публике нравятся «шоколадные шутки» про нынешнего президента. Избранный на этот пост в мае 2014 года, он должен был вывести страну из самого глубокого в её истории кризиса, но за «сладкими обещаниями» дела не последовали, рассказывает автор статьи Ульрих Крёкель.

Зеленский хочет положить конец его правлению. В этой «по-настоящему уморительной» предвыборной гонке он представляет себя в образе «слуги народа» с чистой репутацией по аналогии с одноимённым сериалом, в котором он играет учителя, ставшего президентом.

Социологи пророчат комику 25% голосов избирателей, а его оппонентам, бывшему премьеру Юлии Тимошенко и Петру Порошенко, — 18,8% и 17,4% соответственно. При этом во втором туре Зеленский выступает явным фаворитом с 70% против действующего президента и с 60% — против лидера партии «Батькивщина».

Но пока что ещё ничего не решено, ведь некоторые считают Зеленского марионеткой олигарха и медиамагната Игоря Коломойского, личного врага Порошенко. Неизвестно, будут ли люди готовы проголосовать за, как говорят противники шоумена, «висящего на верёвочках клоуна». Ведь ситуация в стране серьёзная: на востоке идёт «война с сепаратистами», а отношения с Россией носят очень напряжённый характер.

Кризис не преодолён и во внутренней политике. Коррупция процветает. Экономика до сих не оправилась от финансовых потрясений 2009 года. К тому же общество продолжает радикализироваться. В стране проходит всё больше маршей ультранационалистов, отмечает Крёкель.

В большинстве проблем люди винят политическое руководство, то есть Порошенко. Пять лет назад он победил на выборах в первом туре, Запад возлагал на него большие надежды, но за это время он «потух» — и у него больше не получается вдохновлять людей своими речами. Недавно ему пришлось отвечать на обвинения в незаконных сделках с оружием. Но ещё хуже, что за свой президентский срок он не выполнил ни одной из своих центральных задач.

Порошенко часто напоминает, что при нём вступили в силу Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, а также безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. Но на фоне внутренних проблем Евросоюза Украине ещё долго придётся ждать полноценного членства. К тому же отсутствие визовых ограничений привело к «утечке мозгов». А постройка немецко-российского газопровода «Северный поток — 2» лишит страну многомиллиардных транзитных сборов.

Если избиратели не выберут ни Порошенко, ни Зеленского, «смеющейся третьей» станет Юлия Тимошенко. Она опытный политик, пользующийся популярностью у женщин и пожилых людей. Главным образом благодаря своей настойчивости и «истории страданий», ведь бывший президент Виктор Янукович посадил её в тюрьму на 2,5 года.

Однако в её биографии, как и в случае с Порошенко и Зеленским, не обошлось без олигархов. Противники считают «газовую принцессу 90-х» олицетворением «постсоветского мафиозного капитализма» на Украине. «Страна находится в удушающем захвате олигархов», — констатирует Крёкель.