Экзитпол: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

Объявлены результаты экзитпола, проведённого на выборах президента Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», согласно данным исследования, во второй тур выходят комик Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко.
Украинский «Национальный экзитпол» огласил предварительные результаты выборов, полученные методом анонимного анкетирования избирателей на выходе с участков. Как пишет «СТРАНА.ua», согласно результатам опросов, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Владимир Зеленский набрал 30.4% голосов опрошенных, Порошенко — 17.8%. Третье место занимает Юлия Тимошенко, которая набрала 14.2% голосов.
Представители экзитпола работали на 400 избирательных участках. Они узнали мнение около 17 тысяч человек. В анкетах они просили поставить галочку напротив вариантов ответов на пять вопросов: пол и возраст респондента, когда именно определились с кандидатом и за кого отдали голос. В опросе был вариант ответа «не помню, за кого проголосовал».
Организаторы Национального экзитпола — Украинский центр экономических и политических исследований Александра Разумкова, Фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии. Финансирование осуществлялось за счет международных доноров: Агентства США по международному развитию, представительства ЕС, посольств Канады и Чехии, международного фонда «Возрождение».
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