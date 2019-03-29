Le Figaro: «коррупция, популизм, некомпетентность» — фавориты украинских выборов не угодили ни Москве, ни Европе

Фавориты грядущих президентских выборов на Украине, Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский не вызывают доверия как у России, так и у стран ЕС, пишет Le Figaro. Но если Москва критикует кандидатов за создание атмосферы русофобии, ЕС опасается превращения нового восточноевропейского партнёра в «несостоявшееся государство», отмечает издание.

«Ни военный начальник Пётр Порошенко, ни газовая принцесса Юлия Тимошенко, ни актёр Владимир Зеленский, похоже не вызывают доверия как у Европейского Союза, так и у России», — пишет Le Figaro, называя это обстоятельство единственной «точкой соприкосновения» между Москвой и Брюсселем накануне первого тура президентских выборов на Украине.

Помимо России и Европы, на «заднем плане» мелькает ещё один «покровитель», намеренный «давить всей своей мощью» на регион — Соединённые Штаты. При этом, «не имея возможности эффективно действовать за кулисами, три державы с тревогой наблюдают за спектаклем, ожидая известия о победителе в финале», — уверена газета.

По словам издания, после событий 2014 года, способствовавших приходу к власти Петра Порошенко, последующего присоединения к России Крыма и «вооружённого неповиновения на Востоке Украины при поддержке Москвы», «влиятельность Кремля в Киеве серьёзно ослабла», о чём свидетельствует последнее место, занимаемое, согласно предвыборным опросам, «пророссийским кандидатом» Юрием Бойко. Последний 22 марта посетил Москву, где был «не слишком горячо» принят премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Несмотря на обвинения с украинской стороны во вмешательстве и обширных попытках дестабилизации, российские власти стараются не привлекать к себе внимания накануне первого тура, остерегаясь поводов для критики в свой адрес», — полагает автор статьи. Как уже заявлял публично Владимир Путин, российский лидер хочет одного — ухода действующего главы государства, не способного заключить мир с «пророссийскими сепаратистскими властями Донбасса» — региона, жители которого не примут участия в воскресном голосовании.

При этом, по мнению Москвы, Юлия Тимошенко, в 2009 году заключившая с Россией газовый контракт, охвачена тем же, что и Порошенко духом «русофобии». Совершенно неопытного кандидата Владимира Зеленского, однако, в России судят наименее строго. Его успех в Кремле интерпретируют как признак «дисфункции в украинском обществе» и намерены «эксплуатировать» этот аргумент в своих целях, ставя под вопрос честность предстоящего голосования.

В то же время Евросоюз питает к фаворитам президентской гонки на Украине не больше сантиментов, замечает Le Figaro. По признанию одного из западных дипломатов, Зеленский, с точки зрения европейцев, «коррумпирован и некомпетентен», к тому же, подозревается в связях с олигархом Игорем Коломойским. Юлия Тимошенко, в свою очередь, вызывает у европейских политиков «усталость и недоверие».

Являясь основными кредиторами Украины внутри ВМФ, страны ЕС критикуют бывшего премьера за популизм и чрезмерные экономические обещания избирателям. Что касается Порошенко, хотя он, в отличие от остальных, по крайней мере, знаком своим европейским коллегам, подвергается критике за неспособность сдержать коррупцию в стране. Не ждут от него и новых сигналов к установлению мира на Донбассе, учитывая, что Москва, со своей стороны, не демонстрирует признаков изменения свой позиции.

По убеждению директора Центра изучения России Французского института международных отношений, «главная цель Евросоюза — не допустить превращения Украины в несостоявшееся государство, в противоположность тому, чего добивается Россия». «Наше партнёрство опирается на крепкий фундамент», — подчеркнул в ходе последнего саммита Украина—ЕС председатель Европейского Совета Дональд Туск. Именно это приобретение Евросоюз намерен закрепить, считает издание.